La plupart d'entre nous ont appris à conduire dans des voitures populaires, mais pas ce jeune Australien de 16 ans. Un apprenti conducteur a été vu au volant d'une supercar sur une autoroute très fréquentée de Melbourne. L'image ci-contre a été publiée sur une page Facebook.

Certaines personnes ont rapidement critiqué le jeune conducteur et le propriétaire de la voiture, estimant qu'un conducteur inexpérimenté ne devrait pas être autorisé à prendre place à bord d'une voiture V12 de 740 chevaux.

Techniquement, l'apprenti conducteur n'a rien fait de mal, car il n'existe aucune restriction concernant le type de voiture, à condition qu'un conducteur titulaire d'un permis de conduire soit assis à ses côtés et le surveille. Une autre condition est que la voiture soit immatriculée dans l'État de Victoria.

Vous devez avoir au moins 16 ans pour obtenir un permis d'apprenti conducteur. Il convient de souligner que les conducteurs en apprentissage ne bénéficient pas de limitations de vitesse réduites. Vous devez avoir au moins 18 ans pour obtenir un permis probatoire, mais seulement après avoir détenu le permis d'apprenti conducteur pendant au moins 12 mois.

Selon la personne qui a pris l'image, la voiture était "conduite de manière raisonnable". Si nous devions avoir à nouveau 16 ans, nous serions franchement intimidés par l'Aventador SV. Non seulement en raison de sa puissance, mais aussi de sa taille, puisque le taureau enragé mesure 2030 millimètres de large sans les rétroviseurs. De plus, elle est extrêmement basse par rapport au sol et sa visibilité vers l'extérieur est très mauvaise.

Rappelons que la SV est l'une des nombreuses éditions spéciales lancées par Lamborghini au cours des 11 années de vie de l'Aventador. La LP 750-4 a été présentée en 2015 au Salon de l'Automobile de Genève en tant que coupé, avant que le roadster n'arrive plus tard la même année au Concours d'Elégance de Pebble Beach.

Alors que le coupé était limité à 600 unités, le roadster était encore plus exclusif, avec seulement 500 voitures assemblées à l'usine en Italie.