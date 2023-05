Lamborghini célèbre son 60e anniversaire en 2023 avec une foule d'événements spéciaux à travers le monde. L'un d’eux était le Lamborghini Day UK, qui a vu plus de 380 voitures du constructeur automobile ronronner sur le circuit de Silverstone en début de semaine, le mardi 2 mai.

"Le Royaume-Uni continue d'être l'un de nos principaux marchés dans le monde avec une base de clients et de fans Lamborghini fidèle et croissante", a déclaré le président et directeur général de Lamborghini, Stephan Winkelmann.

L'événement a débuté avec des Lamborghini provenant des 11 concessionnaires britanniques de la marque. Lorsqu'ils sont arrivés à Silverstone, ils ont été accueillis par Winkelmann et les autres dirigeants de la firme qui ont, ensuite, présenté la nouvelle Revuelto aux participants.

Galerie: Lamborghini Day UK à Silverstone

31 Photos

Mais elle n’était pas seule car les 400 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, LM 002 étaient également de la partie, orchestrée par Lamborghini Polo Storico, le département spécialisé qui gère la restauration, la certification, les archives et les pièces détachées pour les modèles historiques de l'entreprise.

La fête continue

Les participants ont également eu l'occasion de rouler sur le mythique circuit de Silverstone. On a dénombré 382 Lamborghini sur la piste, un record pour un constructeur automobile car personne n’avait jamais amené autant de voitures à la fois sur une même piste. À titre d’exemple, Lamborghini en avait présenté 251 à Suzuka, au Japon, au début du mois de mars. Les pilotes professionnels de l'équipe Squadra Corse, de Lamborghini, ont mené les tours.

La célébration marque une grande transition pour le constructeur automobile alors qu'il vante son nouveau produit phare : la Revuelto. Il s'agit du premier modèle hybride de Lamborghini, qui en appellera d’autres, associant un nouveau V12 de 6,5 litres à trois moteurs électriques. La configuration produit une puissance combinée de 1 001 chevaux, avec une puissance reliant les quatre pneus grâce à une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage, à huit rapports. Elle peut sprinter de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et jusqu’à 200 km/h en 7 secondes. Sa vitesse de pointe dépasse les 350 km/h.

Les célébrations ne sont toujours pas fini pour Lamborghini qui va poursuivre sa tournée du 60e anniversaire en Italie, à la fin du mois, avec plus de 150 voitures attendues.