La première voiture à avoir franchi le mur des 1 000 ch n'était pas une supercar ou une hypercar moderne. Il s'agissait en fait de la Sunbeam 1000, une véritable boule de feu qui a même atteint 327 km/h à Daytona en 1926.

En un siècle, les choses ont bien changé grâce au développement constant de l'ingénierie et au perfectionnement de la technologie électrique.

Aujourd'hui, le club des voitures de 1 000 ch (du moins celles qui sont produites en série ou en édition limitée) est assez riche et comprend au moins 30 modèles. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage à grande vitesse au cours duquel nous vous parlerons de ces incroyables bêtes destinées aux quelques chanceux de ce monde.

Tesla Roadster

Tesla Roadster

Nous ne l'avons pas encore vue en vrai, mais la Tesla Roadster promet déjà beaucoup. La créature la plus puissante d'Elon Musk n'a pas encore de date de sortie, mais nous savons déjà qu'elle sera dotée d'un groupe motopropulseur composé de trois moteurs électriques et d'une puissance d'au moins 1 000 chevaux.

Elle sera capable d'effectuer le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, avec une vitesse de pointe de plus de 400 km/h. Le prix serait d'au moins 200 000 dollars (181 000 €).

Puissance: plus de 1 000 ch

Vitesse de pointe: plus de 400 km/h

Lamborghini Revuelto

Lamborghini Revuelto

La première "Lambo" dotée d'un V12 hybrid rechargeable est une bête pour les cœurs forts. L'héritière de l'Aventador, la Revuelto, s'appuie sur le V12 6,5 combiné à trois unités électriques, avec différents modes de conduite activant tout ou en partie le potentiel du groupe motopropulseur. Dans sa configuration la plus puissante, la Lamborghini parcourt le 0-100 km/h en 2,5 secondes et peut rouler sans émissions sur une dizaine de kilomètres.

Puissance: 1 015 ch

Vitesse maximale: 350 km/h

Delage D12

Delage D12

Le constructeur historique français a réalisé ce bijou d'aérodynamisme et de puissance. La D12 est animée par un immense V12 7,6 non électrifié qui offre des performances époustouflantes sur piste comme sur route, avec un 0 à 100 km/h en 2,4 secondes.

Puissance: 1 024 ch

Vitesse maximale: 393 km/h

Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid

Que vous choisissiez ou non le volant Yoke, la Tesla Model S Plaid reste une véritable fusée. Les quatre moteurs électriques permettent au fleuron américain de coller les quatre occupants à leur siège, avec un sprint de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. L'autonomie est de plus de 600 km, mais pour atteindre ce chiffre, il faut éviter la tentation et mettre le pied sur l'accélérateur à chaque fois que l'on a une route libre...

Puissance: 1 034 ch

Vitesse maximale: 322 km/h

Dodge Challenger SRT Demon 170

Dodge Challenger SRT Demon 170

L'ère Dodge Challenger s'est achevée en beauté. L'édition limitée Demon 170 porte le V8 6.2 à 1 039 ch avec de l'éthanol E85 (un peu plus de 900 ch si vous vous "contentez" d'essence conventionnelle).

Selon le constructeur américain, la muscle car la plus puissante de l'histoire peut passer de 0 à 100 km/h en 1,7 seconde et est donc la voiture de série la plus rapide de tous les temps.

Puissance: 1 039 ch

Vitesse maximale: 346 km/h

Mercedes-AMG One

Mercedes-AMG One

Attendue depuis cinq ans, la Mercedes-AMG One a été construite grâce à l'expérience de l'équipe allemande en Formule 1.

L'hypercar de Stuttgart est propulsée par le même groupe motopropulseur 1.6 V6 hybride rechargeable que celui utilisé par Lewis Hamilton dans la monoplace de 2016. Bien sûr, la mécanique a été affinée pour une utilisation sur route, mais le six cylindres parvient tout de même à atteindre les 11 000 tr/min.

Puissance: 1 078 ch

Vitesse de pointe: 352 km/h

Performances de la Lucid Air Dream Edition

Lucid Air Dream Edition Performance

La rivale numéro un de Tesla est la Air Dream Edition Performance, même si, comme nous le verrons dans un instant, il ne s'agit pas de la version la plus puissante qui soit. Quoi qu'il en soit, la Lucid est très performante, avec deux moteurs électriques pour un couple total de 1 390 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes.

Puissance: 1 126 ch

Vitesse de pointe: plus de 320 km/h

Hispano Suiza Carmen Boulogne

Hispano Suiza Carmen Boulogne

Conçue davantage pour les collectionneurs et les trajets confortables que pour les courses sur circuit, l'Hispano Suiza affiche toujours d'excellents chiffres. La motorisation 100 % électrique propulse la Carmen Boulogne de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Le tout dans un intérieur luxueux et largement personnalisable.

Puissance: 1 129 ch

Vitesse de pointe: 290 km/h

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Tout droit sortie d'un film de science-fiction, la Valkyrie est pourtant bien réelle et peut être conduite sur route. Les chiffres sont également incroyables, le V12 Cosworth développant plus de 1 100 ch pour une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. Et pour les insatiables, il y a aussi l'AMR Pro, avec une configuration encore plus aérodynamique et exclusive.

Puissance: 1 176 ch

Vitesse maximale: 400 km/h

Lucid Air Sapphire

Lucid Air Sapphire

Le Sapphire est l'Air la plus sauvage de toutes. Équipée de trois moteurs électriques pour plus de 1 200 ch, la Lucid dispose d'une configuration abaissée et encore plus sportive pour un 0-100 km/h en seulement 2 secondes.

Puissance: plus de 1 200 ch

Vitesse de pointe: plus de 320 km/h

NIO EP9

NIO EP9

Quatre moteurs électriques (un par roue) pour l'hypercar chinoise NIO EP9. Véritable boule de feu à zéro émission, elle a déjà impressionné au Nürburgring en parcourant les plus de 20 kilomètres de l'enfer vert en 6:41,9 secondes. L'accélération de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une super voiture de sport vraiment exclusive.

Puissance: 1 360 ch

Vitesse de pointe: 312 km/h

Czinger 21C

Czinger 21C

La société californienne Czinger n'est présente sur la scène des hypercars que depuis quelques années, mais elle a déjà réussi à créer un chef-d'œuvre de mécanique et d'aérodynamique. Le V8 2.9 biturbo est disponible en version 1 268 ch et en version V-Max 1 369 ch, cette dernière abattant le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde.

Puissance: 1 369 ch

Vitesse maximale: 452 km/h

Zenvo TSR-GT

Zenvo TSR-GT

La TSR-GT est la variante définitive de la Zenvo, une hypercar super agressive conçue spécialement pour la piste. Encore plus méchante que la TSR-S, la GT bénéficie d'une configuration spécifique axée sur des performances maximales.

Puissance: 1 379 ch

Vitesse de pointe: 423 km/h

Koenigsegg CC850

Koenigsegg CC850

Le remake de la CC originale, la première voiture construite par les Suédois, est un bijou de design et d'ingénierie. En partant du V8 5.0 biturbo déjà utilisé pour la Jesko, la CC850 est dotée de l'une des transmissions les plus complexes au monde, qui peut être utilisée aussi bien en mode manuel qu'en mode automatique.

Puissance: 1 404 ch

Vitesse de pointe: 483 km/h

Bugatti Chiron

Bugatti Chiron

Dans un classement de voitures aussi puissantes, on ne peut évidemment pas passer à côté d'une "reine" comme la Bugatti Chiron.

Le constructeur français a placé la barre encore plus haut que la Veyron avec une hypercar qui est devenue un symbole de statut parmi les VIP du monde entier. Avec toutes les variantes qui ont suivi au fil des ans, elle est toujours considérée comme une référence par de nombreux rivaux.

Puissance: 1 500 ch

Vitesse de pointe: 420 km/h

Bugatti Divo

Bugatti Divo

La Chiron a donné naissance à la Divo, une version encore plus exclusive et extrême. Conçue principalement pour être utilisée sur circuit, cette Bugatti est équipée de roues plus légères, d'une série d'appendices aérodynamiques en fibre de carbone et d'une isolation acoustique de l'habitacle moins importante afin de réduire le poids total de la voiture.

Puissance: 1 500 ch

Vitesse maximale: 380 km/h

Bugatti Mistral

Bugatti Mistral

La Mistral est le seul modèle sans toit basé sur la Chiron. L'hyper cabrio a sa propre identité et un intérieur fabuleux et ne renonce pas au moteur W16 avec quatre turbos de 1 600 ch, avec une performance extrêmement élevée qui n'a rien à envier à la Chiron plus classique.

Puissance: 1 600 ch

Vitesse de pointe: 420 km/h

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

Il n'existe que 10 Centodieci dans le monde, dont une appartenant à Cristiano Ronaldo. Pour 8 millions d'euros, vous pouvez (ou plutôt vous pourriez, car la production est épuisée) prendre le volant de l'une des hypercars les plus uniques au monde, propulsée par le moteur 8.0 W16 de la Chiron.

Puissance: 1 600 ch

Vitesse de pointe: 386 km/h

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti Chiron Super Sport 300

La déclinaison la plus extrême de la Chiron est la Super Sport 300+ produite en seulement 30 exemplaires. Contrairement à la Super Sport "traditionnelle" dont la vitesse de pointe est limitée à environ 380 km/h, cette édition très limitée peut dépasser les 300 mph, soit 490 km/h.

On ne badine donc pas avec cette Bugatti qui associe une vitesse de pointe époustouflante à une accélération de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes.

Puissance: 1 622 ch

Vitesse de pointe: 491 km/h

Koenigsegg Jesko Absolut

Koenigsegg Jesko Absolut

La Jesko Absolut est la deuxième Koenigsegg la plus puissante jamais construite. À la base, on trouve toujours le V8 5.0 de la CC850, avec un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et une vitesse de pointe (estimée) de 531 km/h qui la place parmi les voitures les plus rapides du monde.

Puissance: 1 622 ch

Vitesse de pointe: 531 km/h

Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera

Qui a dit que les moteurs à trois cylindres étaient réservés aux voitures à hayon ? La Gemera met fin aux clichés, avec son trois cylindres 2.0 combiné à trois moteurs électriques pour un total de 1723 ch et 3500 Nm de couple, soit pratiquement deux fois plus qu'une Bugatti Chiron.

Des valeurs immenses qui peuvent être confortablement appréciées à quatre, compte tenu de l'habitacle spacieux de la Koenigsegg.

Puissance: 1 723 ch

Vitesse de pointe: 400 km/h

SSC Tuatara

SSC Tuatara

Dessiné par Jason Castriota (le père de la Pininfarina P4/5 basée sur la Ferrari Enzo), le Tuatara américain est propulsé par un V8 5.9 sans aucune électrification. Le potentiel maximal de 1 774 ch n'est atteint qu'en utilisant de l'éthanol E85, tandis qu'en utilisant de l'essence classique, il faut se contenter d'un peu plus de 1 350 ch.

Puissance: 1 774 ch

Vitesse maximale: 475 km/h

Hennessey Venom F5

Hennessey Venom F5

Pour rester aux USA et sans abandonner le moteur huit cylindres, il y a la Hennessey Venom F5. Une véritable tornade à la sauce américaine, avec un puissant couple de 1 617 Nm déversé sur les seules roues arrière. Selon la marque texane, la Venom F5 (également disponible en roadster) abat le 0-100 km/h en 2,6 secondes.

Puissance: 1 842 ch

Vitesse de pointe: 500 km/h

Pininfarina Battista

Pininfarina Battista

L'hypercar italienne la plus puissante jamais construite est la Pininfarina Battista, qui allie puissance, design et aménagement intérieur d'une manière unique. Mise à l'épreuve par l'ancien pilote de Formule 1 Nick Heidfeld, la Battista promet un 0-100 km/h en 1,9 seconde pour seulement 150 clients.

Puissance: 1 926 ch

Vitesse de pointe: 350 km/h

Rimac Nevera

Rimac Nevera

La voiture électrique la plus rapide au monde est la Rimac Nevera. 415 km/h pour une voiture née du génie de Mate Rimac, l'entrepreneur croate de 35 ans qui est aussi le "propriétaire" de Bugatti. La Nevera adopte une électronique ultra-sophistiquée et quatre moteurs électriques qui lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en 1,85 seconde.

Puissance: 1 940 ch

Vitesse maximale: 415 km/h

Aspark Owl

Aspark Owl

Aperçue pour la première fois au Salon de Francfort 2017, l'Aspark Owl est une hypercar 100 % électrique produite au Japon.

Bien que son nom soit moins connu que certains des autres géants de cette liste, ses performances sont absolument à la hauteur, les quatre unités électriques permettant une poussée instantanée et un 0 à 100 km/h en 1,9 seconde.

Puissance: 2 011 ch

Vitesse maximale: 400 km/h

Hyperion XP-1

Hyperion XP-1

La XP-1 est la seule hypercar à hydrogène parmi toutes celles que nous vous avons présentées. L'Hyperion utilise la technologie de la pile à combustible, avec quatre moteurs électriques et une puissance totale qui dépasse les 2 000 ch. Le 0-100 km/h est atteint en 2 secondes, mais il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un concept. Les chiffres définitifs pourraient être encore plus extrêmes.

Puissance: 2 028 ch

Vitesse maximale: 356 km/h

Lotus Evija

Lotus Evija

L'Evija est également équipée de quatre moteurs électriques, chacun pouvant générer plus de 500 ch. La Lotus a été l'une des toutes premières hypercars électriques et a été produite en 130 exemplaires, dont huit de l'édition spéciale Fittipaldi.

Puissance: 2 028 ch

Vitesse maximale: 349 km/h

Deus Vayanne

Deus Vayanne

La Vayanne représente l'avenir des super voitures de sport alimentées par batterie. Attendue en 2025 avec seulement 25 exemplaires, elle promet de faire bonne figure face à des rivales plus connues et plus chères : l'accélération de 0 à 100 km/h est annoncée en moins de 2 secondes, tandis que la vitesse de pointe avoisine les 400 km/h.

Puissance: 2 230 ch

Vitesse maximale: 400 km/h

SP Automotive Chaos

SP Automotive Chaos

Elle n'est pas encore en vente, mais la Chaos grecque pourrait bientôt attirer l'attention. L'hypercar méditerranéenne est équipée d'un groupe motopropulseur hybride complexe composé d'un V10 biturbo de 4,0 litres. Si elle est à la hauteur des espérances, nous aurons affaire à une voiture capable de rouler à 500 km/h et de surpasser nombre de ses concurrentes. Son prix ? Environ 13 millions d'euros.

Puissance: 3 041 ch

Vitesse de pointe: 499 km/h

Les voitures de 1 000 ch