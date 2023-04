Si l'on se penche sur l'Aventador, la Murcielago ou même la Diablo avant elles, on constate que les designs de Lamborghini ont tendance à gagner en détails au fur et à mesure que la voiture gagne en âge.

Les premières versions sont relativement simples avant que des prises d'air et des ailerons feurissent sur les dérivés haute performance. Le temps dira si la Revuelto subira le même sort, mais nous avons sorti notre boule de cristal pour imaginer une potentielle version SVJ (Super Veloce Jota).

Rendu Motor1.com d'une Lamborghini Revuelto SVJ

4 Photos

L'Aventador Super Veloce Jota LP770-4 est arrivée sept ans après la version originelle, donc une Revuelto SVJ pourrait encore se faire attendre longtemps.

Stephan Winkelmann, directeur général de Lamborghini, a déjà précisé que tous les modèles de la supercar électrifiée sont vendus pour au moins deux ans, ce qui signifie que les nouvelles commandes ne seront prises que mi-2025. Avec cette forte demande, la marque italienne n'aura pas à se presser pour décliner la Revuelto.

Si la marque est fidèle à son histoire, la SVJ sera l'une des nombreuses versions limitées de la Revuelto. Le précédent modèle a eu d'innombrables éditions spéciales, donc une cabriolet, l'Aventador J lancée un an après le modèle de base. Une version SVJ serait forcément synonyme d'aérodynamique plus extrême, de pièces en fibre de carbone supplémentaire, et d'une version remodelée du V12 6,5 L.

En électrifiant son moteur, Lamborghini espère le conserver au moins jusqu'en 2030, malgré des lois plus strictes sur les émissions de CO2, offrant ainsi de nombreuses opportunités de diversifier la gamme Revuelto. Un roadster paraît évident, ainsi qu'une version réservée à la piste, dans la veine de l'Essenza SCV12 de 830 chevaux.

La Revuelto ne parait peut-être pas aussi originale que certaines des dernières versions de l'Aventador, comme la Veneno, la Centenario ou la Sián FKP37, mais donnez quelques années à Lamborghini et elle pourra peut-être rivaliser.