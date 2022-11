Voici une voiture que vous ne croiserez certainement pas à tous les coins de rue. Et pour cause, le constructeur danois Zenvo a d'ores et déjà annoncé que trois exemplaires seront fabriqués, trois exemplaires fabriqués à la main et vendus à un prix non précisé.

La voiture en question, c'est la nouvelle TSR-GT, une grosse évolution de la TSR-S avec un énorme aileron arrière fixe et son plus mobile. Ce modèle est peut-être le dernier de la gamme TS, et pour l'occasion, Zenvo a sens doute voulu marquer le coup.

Et pour marquer le coup, le moteur reçoit quelques améliorations. Le V8 5,8 litres développe désormais 1 360 ch, soit 183 ch de plus que le modèle "standard". Les ingénieurs ont tout lâché pour cette ultime version.

Quand la TSR-S atteignait déjà la vitesse de 325 km/h en pointe, la GT parvient à passer largement le cap des 400 km/h. Mieux encore, Zenvo annonce 423 km/h en vitesse maximale. Pas de quoi aller chercher la Bugatti Chiron Super Sport 300+, mais franchir le cap des 400 km/h est déjà un petit exploit.

Comme son nom l'indique, la TSR-GT est plutôt un "Grand Tourer", c'est pourquoi l'intérieur en fibre de carbone de la TSR-S laisse place à un habitacle plus sophistiquée avec différents types de cuir disponibles au catalogue. Zenvo a également intégré de nouveaux tapis de sol en velours.

Zenvo prépare un nouveau modèle pour succéder à la TSR. Celui-ci devrait arriver en 2023 et pourrait intégrer un V12 doté de deux turbocompresseurs électriques pour développer 1 200 ch. Un moteur électrique pourrait être aussi ajouté pour une puissance totale comprise entre 1 500 et 1 800 ch.