Acheter une Lamborghini vous fait entrer dans un club sélect, mais l'exclusivité peut toujours aller plus loin. Même si l'argent n'est pas un problème pour vous, vous ne pouvez pas acheter l'Urus Performante Essenza SCV12 à moins de posséder déjà la version réservée à la piste.

Basée sur l'Urus Performante, avec son V8 biturbo amélioré, l'édition SCV12 a été choyée par le département Ad Personam de Lamborghini. Le SUV reçoit une finition bicolore avec une partie inférieure noire et un numéro de course sur les portes avant.

On remarque également une ligne de couleur contrastée dans la partie inférieure de la carrosserie ainsi que sur la ligne de toit. Le véhicule est muni de jantes 23 pouces noir brillant avec des étriers de frein assortis, mais on peut aussi opter pour d'autres jantes et d'autres couleurs.

Lamborghini Urus Performante

À l'intérieur, le Lamborghini Urus Performante SCV12 est équipé d'une sellerie en Alcantara noir et de garnitures en fibre de carbone disponible en finition mate ou brillante.

L'intérieur comporte également des éléments en aluminium anodisé noir et des poignées de porte rouges, ainsi que la silhouette et le nom de la voiture sur le côté passager du tableau de bord. Ce motif est répété sur les seuils, tandis que deux plaques en fibre de carbone complètent les changements. L'une d'entre elles porte le logo du 60e anniversaire de Lamborghini, tandis que l'autre peut porter le nom du client ou le numéro de son choix.

On ne connaît pas son prix mais ce SUV est certainement beaucoup moins cher que la SCV12 Essenza, qui coûtait 2,2 millions d'euros. La voiture était dotée de la version la plus puissante du V12 Lamborghini, produisant 830 ch à partir d'un moteur de 6,5 litres. Rappelons que l'Urus Performante est équipée d'un V8 de 4,0 litres développant 666 ch.

À un mois de la course de côte de Pikes Peak, il convient de rappeler que l'Urus Performante a établi un record dans la catégorie des SUV l'année dernière, en 10 minutes et 32 secondes.