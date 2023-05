Il n'est pas nécessaire d'être un enfant des années 1980 pour tomber amoureux de ce buggy, mais cela aide certainement. Il s'agit du Tamiya Wild One Max, inspiré de la voiture radiocommandée à l'échelle 1:10 qui a fait la une de tous les magazines spécialisés dans la seconde moitié des années 1980.

Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un modèle réduit. Vous pouvez en effet conduire ce véhicule.

Conçu par The Little Car Company en collaboration avec Tamiya, le buggy a vu son design d'origine évoluer considérablement lors du processus de développement, ces deux dernières années. Le Wild One Max est considéré comme un véhicule de taille normale, avec l'ajout d'un siège passager.

The Little Car Company indique que huit batteries amovibles fournissent un total de 14,4 kWh d'énergie. Ces batteries alimentent un moteur électrique pour les roues arrière, tout comme le buggy radiocommandé d'origine, mais celui-ci peut atteindre une vitesse de 100 km/h.

Pour affronter les terrains accidentés, il est équipé d'amortisseurs Bilstein et de ressorts Eibach, de freins Brembo et de roues tout-terrain Maxxis de 14 pouces. Les supports de la suspension avant ont été redessinés pour améliorer la sécurité et la visibilité, et le bras oscillant de la voiture de développement a évolué vers une configuration double triangle.

À l'intérieur se trouve un écran numérique de cinq pouces. Des interrupteurs sont utilisés car il s'agit d'un véhicule dépourvu de fenêtres, et les occupants sont assis dans des sièges Cobra avec des harnais à quatre points.

The Little Car Company indique qu'une version homologuée pour la route sera proposée pour une utilisation dans les rues du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Concernant l'Amérique du Nord, la Wild One Max sera certes disponible à l'achat mais une version homologuée pour la route n'est pas prévue pour l'instant.

Ben Hedley, PDG de The Little Car Company, a déclaré :

"Nous sommes absolument ravis d'être proches de dévoiler notre Tamiya Wild One Max Launch Edition. Bien qu'il y ait eu quelques obstacles en cours de route avec des problèmes d'approvisionnement, notre équipe a fait un travail formidable pour donner vie à une voiture radiocommandée de taille réelle, et je ne pourrais pas être plus fier d'eux."

Les prix seront annoncés plus tard dans l'année pour coïncider avec la présentation officielle au public. Les essais étant en cours, The Little Car Company dévoilera également les performances définitives à ce moment-là. La production de 100 exemplaires de l'édition de lancement est prévue pour 2024, mais la société précise que d'autres versions de la Wild One Max seront proposées ultérieurement.