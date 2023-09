C'est sur Instagram que l'on a pu découvrir les premiers tours de piste de la Lancia Delta Safarista, le deuxième restomod signé par Automobili Amos après la Futurista en 2018. C'est une nouvelle fois un hommage à la reine du rallye des années 80, avec l'ajout de nombreux détails dédiés aux raids tout-terrain.

Produite en seulement 10 exemplaires tous basés sur la mécanique d'une Delta 16V, la Safarista sera vendue à partir de 570 000 euros.

Un nouvel hommage à la reine des Rallyes

Créée pour rendre hommage à la Lancia Delta triomphante du Rallye Safari, remporté en 1988 par Miki Biasion et Tiziano Siviero, la Lancia Delta Safarista ne cache pas son envie de tout-terrain. Une assiette surélevée par rapport à la Futurista, des jantes en alliage spécifiques avec des dessins différents à l'avant et à l'arrière, un nouvel aileron arrière, des garde-boue redessinés et un pot d'échappement central bien visible. Comme on peut le voir dans la vidéo postée sur la page Instagram officielle d'Automobili Amos, la nouvelle version de la Delta est prête à cracher des flammes.

L'intérieur change également avec deux sièges baquets, un bac arrière en fibre de carbone avec roue de secours, de nouvelles pédales sport, un volant de course à dégagement rapide, une instrumentation numérique et un intérieur beaucoup plus spartiate. D'un autre côté, vous n'avez pas envie de vous salir au milieu d'un cuir souple, n'est-ce pas ?

Sous le capot, on retrouve l'habituel moteur essence 2.0 turbo quatre cylindres de 300 ch de la Futurista, entièrement revu par Autotecnica avec un système de refroidissement amélioré et un nouveau système d'admission de K&N. Le frein à main hydraulique, la suspension réglable et le système de freinage dérivé du sport automobile avec des disques en acier complètent le tableau.

Seulement 10 exemplaires disponibles

Les chanceux qui recevront l'une des 10 Lancia Delta Safarista feront partie de la communauté AAmici composée, comme le dit le communiqué de presse : "de personnes partageant les mêmes idées et qui peuvent partager des aventures autour du monde, créant ainsi des souvenirs qui dureront toute une vie". La voiture, dans ce cas, est l'outil qui permet de partager l'expérience, mais pas le but du projet.

En effet, le nouveau bijou d'Automobili Amos permettra à ses propriétaires de voyager à travers le monde vers des lieux exotiques, des lacs gelés de Suède aux dunes d'Arabie, pour des aventures loin de l'asphalte. En fait, la Safarista n'a pas été créée comme un simple objet de collection, mais comme une voiture à piloter, toujours et encore...