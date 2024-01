Bientôt, Red Bull aura aussi sa propre hypercar. Destinée à faire jeu égal avec l'Aston Martin Valkyrie et la Mercedes-AMG One, la créature conçue par Adrian Newey sera dévoilée cette année. C'est ce qu'a annoncé Christian Horner, le directeur de l'équipe de Formule 1, lors d'une interview accordée à Sky Sports.

Baptisée "RB17", l'hypercar sera extrême tant sur le plan aérodynamique que mécanique, avec un V8 hybride de plus de 1 250 ch.

Légère et rapide

La RB17 sera développée en interne par la division Red Bull Advanced Technologies (RBAT) et sera utilisée exclusivement sur circuit. Selon les premières informations, l'équipe autrichienne s'est fixé un objectif de poids de 900 kg pour rendre la RB17 plus légère que l'Aston Martin Valkyrie (également conçue par Newey) en configuration AMR Pro.

Aston Martin Valkyrie Supernova Red Mercedes-AMG One

Il s'agira d'une voiture biplace avec un empattement plus long, des roues plus grandes et un centre de gravité plus bas que celui de la Valkyrie. Comme nous l'avons dit, la RB17 sera propulsée par un V8 biturbo doté d'un module hybride, qui sera construit par une tierce partie dont le nom n'a pas été précisé. À lui seul, le huit cylindres sera capable de délivrer environ 1 100 ch, tandis qu'un système de récupération d'énergie fournira 150 ch supplémentaires pour augmenter le couple et réduire le décalage du turbo.

Aérodynamique de Formule 1

EVO rapporte également d'autres avant-premières de la Red Bull. La voiture pourra s'appuyer sur une aérodynamique sophistiquée pour contrôler au mieux les flux d'air dans le soubassement et ainsi éviter le phénomène de "marsouinage" (les fortes oscillations verticales provoquées par une perte de charge aérodynamique) constaté en Formule 1 notamment au début de la saison 2023.

La production de la Red Bull sera d'environ 15 unités par an, pour un total de 50 unités. L'entreprise estime le prix catalogue à environ 5,5 millions d'euros hors taxes. À ce stade, nous attendons la présentation officielle dans les prochains mois.