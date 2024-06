Après une première présentation en avril, Citroën dévoile aujourd'hui tous les détails concernant la nouvelle génération du C3 Aircross pour l'Europe. On peut désormais voir à quoi ressemble l'intérieur exclusif à l'édition européenne, qui n'avait pas encore été montré et qui apparaît désormais dans son intégralité.

Cet habitacle présente un panneau à deux niveaux, des lignes horizontales, un volant exclusif, un tableau de bord entièrement numérique en arrière-plan et un centre multimédia de 10,25 pouces bien en vue. Il existe également une variété de matériaux dans la composition de finition (y compris des surfaces noires brillantes), une recharge sans fil pour téléphones portables et une climatisation automatique.

Avec ses 4,39 mètres de long, l'Aircross européenne est légèrement plus longue que celle présente au Brésil par exemple (4,32 mètres) grâce à des pare-chocs plus proéminents. Le coffre contient 460 litres avec les sièges du milieu en utilisation et jusqu'à 1 600 litres avec les sièges rabattus. Il y a suffisamment de place pour transporter jusqu'à 7 passagers (dans ce cas, avec tout le monde à bord, la capacité tombe à seulement 40 litres).

À titre de comparaison, voici l'intérieur de la C3 Aircross brésilienne

Mécaniquement, la plateforme reste la même CMP du groupe Stellantis, mais désormais baptisée Smart Car dans une version évoluée. Côté motorisation, dans les modèles d'entrée de gamme, on retrouve un moteur turbo 1.2 PureTech de 101 ch et une transmission manuelle à 6 rapports. Dans la gamme intermédiaire, le moteur 1.2 développe désormais 136 ch et est associé à un système mild-hybrid de 48 volts et une transmission à double embrayage.

À leur tour, les modèles les plus chers sont entièrement électriques et équipés d'un moteur EV de 113 ch situé sur l'essieu avant, ainsi que d'une batterie d'une capacité de 44 kWh et d'une autonomie de 300 km. La vitesse maximale est de 145 km/h et la puissance de charge varie entre un minimum de 7 kW en courant alternatif et un maximum de 100 kW en courant continu, pour une charge de 20 à 80 % en 26 minutes. En 2025, une batterie plus grosse avec 400 km d'autonomie sera proposée.

Sur le marché européen, les prix de cette C3 Aircross commencent à 20 000 euros pour le modèle essence et à 30 000 euros pour le modèle électrique.