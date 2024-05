Stellantis a des ambitions de plus en plus grandes en Amérique du Sud. Le président de la marque dans cette région du monde, Emanuele Cappellano, a reçu le gouverneur du Minas Gerais, Romeu Zema, pour annoncer le cycle d'investissement de 32 milliards de R$ de 2025 à 2030 (soit environ 5 756 770 € au taux de change actuel), le plus important de l'histoire. de l'industrie automobile de la région.

Ce montant permettra le lancement de 40 nouveaux produits, 8 groupes motopropulseurs, ainsi que le développement de nouvelles technologies bio-hybrides, "des technologies innovantes de décarbonation tout au long de la chaîne d'approvisionnement automobile et de nouvelles opportunités commerciales stratégiques dans la région", de plus en plus contestées par les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.

La technologie Bio-Hybride en pole position

Le plan d'investissement commencera à porter ses premiers fruits vers la fin de cette année. La capacité de production du complexe automobile de Betim, dans lequel 454 millions de réaux brésiliens ont été investis, sera étendue à 1,1 million de moteurs par an (y compris les produits équipés de la technologie Bio-Hybrid), qui seront associés aux technologies d'hybridation, consolidant ainsi le Brésil comme un marché mondial.

Les premiers modèles équipés de cette technologie arriveront sur le marché au second semestre de cette année. Les nouvelles technologies Bio-Hybrid ont été développées par le Stellantis Tech Center en Amérique du Sud, en association avec des fournisseurs, des chercheurs et d'autres partenaires locaux, c'est pourquoi l'investissement a été décrit par l'entreprise comme "une opportunité de renforcer l'ingénierie brésilienne et l'industrie nationale".

Un lien fort avec le Brésil

Pour finir, voici ce qu'a déclaré Emanuele Cappellano, président de Stellantis pour l'Amérique du Sud, qui pense poursuivre la voie du succès :