Longueur : 4,990 mètres

Largeur : 1,890 mètre

Hauteur : 1,710 mètre

Empattement : 3,120 mètres

Compartiment à bagages : 437/687/1 987 litres

La taille compte lorsqu'il s'agit du Mazda CX-80. Le plus grand SUV de la gamme de la marque japonaise reprend la philosophie du CX-60 en offrant encore plus d'espace pour les passagers et les bagages.

Une formule plutôt intéressante, qui rend le CX-80 adapté à ceux qui voyagent souvent avec un chargement complet ou avec une famille nombreuse.

Mazda CX-80, les dimensions

Le CX-80 représente le "grand frère" du CX-60, étant donné l'augmentation de 25 cm de l'empattement qui se traduit par une longueur de près de 5 mètres nets. La largeur reste inchangée à 1,89 m, tandis que la hauteur augmente de 24 mm pour atteindre 1,71 m.

Mazda CX-80 2024

Outre les dimensions, les différences avec le CX-60 sont également évidentes sur le plan esthétique, la lunette arrière étant plus "allongée".

Mazda CX-80, habitabilité et compartiment à bagages

Les grandes dimensions extérieures se traduisent par un espace généreux pour les occupants. La Mazda peut être proposée en deux configurations, six ou sept places, la première consistant en une deuxième rangée composée de deux sièges séparés au milieu par un tunnel qui fait office de porte-gobelet (ainsi que de prises de recharge).

Mazda CX-80, la configuration à six places

Naturellement, l'espace pour les jambes et la tête ne manque pas, tandis qu'au troisième rang, Mazda affirme que deux passagers mesurant jusqu'à 1,70 m peuvent voyager confortablement.

Le coffre est extrêmement généreux, allant d'un minimum de 437 litres derrière la troisième rangée (687 litres avec cinq sièges en place) jusqu'à 1 987 litres.

Quant à l'intérieur en général, le choix des revêtements du CX-80 est de grande qualité et les équipements technologiques ne manquent pas, représentés avant tout par l'écran d'info-divertissement de 12 pouces qui surplombe la voiture.

Mazda CX-80, des concurrents aux dimensions similaires

Les concurrents du Mazda CX-80 sont peu nombreux. Peu de modèles peuvent rivaliser avec le SUV japonais en termes de positionnement et de taille. Parmi eux, les deux rivaux les plus directs sont le Cadillac XT6 et le Toyota Highlander. Les nouveaux Hyundai Santa Fe et Skoda Kodiaq sont également très intéressants pour leur rapport taille/capacité de chargement.