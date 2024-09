Alors que les Jeux paralympiques ont débuté, depuis le mercredi 28 août, Esteban Ocon est revenu sur la compétition précédente qui a été un vrai succès populaire. Le pilote français de Formule 1 a déclaré être fier de la manière dont ces JO se sont déroulés et du palmarès acquis par les sportifs tricolores (cinquième place finale avec 16 médailles d’or sur 64 au total) :

"Je pense que les Jeux olympiques de Paris ont été un succès fou. Nous avons vu beaucoup d'athlètes français qui ont remporté des médailles d'or. Je pense que nous avons eu un record pour notre pays, qui a également connu du succès dans sa globalité. Le monde entier a vu la compétition et je pense que c'était une publicité formidable pour la France en général. Je suis vraiment content de la façon dont ça s'est passé, et fier du résultat que nous avons obtenu."

Une future place pour le sport auto ?

Sur les 32 sports (et plus de 40 disciplines) présents durant ces JO, lesquels ont retenu l’attention du vainqueur du GP de Hongrie 2021 ?

"Je pense que beaucoup d'entre eux étaient sympas à regarder, pour être honnête. Vous savez, le 100 mètres était génial, comme toujours, et l’escalade était cool aussi. Le hip-hop c’était différent, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui étaient géniales à regarder. Et oui, chapeau bas à tous les athlètes qui étaient là, parce qu’ils travaillent très dur pour montrer de quoi ils sont capables. Et puis, pour certains d'entre eux, ce n'est que tous les quatre ans. Donc oui, c'était cool à regarder et bravo à tous."

Il y a quelque temps, nous avons plaidé la cause du sport automobile pour les JO en expliquant qu’une course de karting des nations était peut-être la solution la plus simple. Mais qu’en pense le Normand ?