La technologie LiDAR est l'avenir de la conduite assistée et de la conduite autonome. Les premières applications sur des modèles de série sont déjà arrivées, surtout chez Volvo et Polestar, avec leurs EX90 et Polestar 4. Mais il y a aussi beaucoup d'autres marques prêtes à investir dans ce type de technologie.

À cet égard, Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de Stellantis N.V., a récemment annoncé un investissement important dans SteerLight, un développeur de premier plan de la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) de la prochaine génération.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La technologie avancée de SteerLight est basée sur la photonique du silicium, qui associe des matériaux semi-conducteurs universels à une connectivité optique à grande vitesse. Ce système permet une détection tridimensionnelle de l'environnement avec une précision et une résolution sans précédent, tout en maintenant des coûts de production inférieurs à ceux des solutions LiDAR actuellement disponibles sur le marché.

Issu de l'institut de recherche technologique français CEA-Leti, SteerLight développe un LiDAR basé sur la technologie photonique du silicium à modulation de fréquence (FMCW), ce qui permet d'intégrer le dispositif sur une puce électronique. Cette solution sans pièces mobiles offre une flexibilité considérable pour une utilisation dans le secteur automobile, en surmontant les limites des systèmes LiDAR traditionnels en termes de taille et de coût.

Selon Stellantis, les capacités offertes par cette technologie LiDAR représentent une amélioration significative pour les systèmes d'aide à la conduite qui seront mis en place sur les futurs modèles du Groupe.

En ligne avec Dare Forward 2030

Actif depuis 2022, Stellantis Ventures a déjà investi dans 12 start-ups et un fonds dédié à la mobilité, concentrant ses efforts sur le développement et l'adoption de technologies de pointe.

Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie de Stellantis, a souligné l'importance de cet investissement dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030 :

"L'identification de technologies innovantes qui apportent une valeur ajoutée à nos clients à grande échelle est l'un des principaux axes de notre plan stratégique Dare Forward 2030."

"Les améliorations en matière de conduite autonome restent une priorité pour Stellantis. Grâce à la technologie révolutionnaire de SteerLight, il sera désormais possible d'étendre et d'améliorer les applications ADAS."

François Simoens, cofondateur et CEO de SteerLight, a exprimé sa satisfaction quant à l'accord conclu :