La mort du moteur thermique a été exagérée puisque certains des plus grands constructeurs automobiles continuent d’investir des milliards dans de nouveaux moteurs à combustion interne. Stellantis est le prochain géant de l’automobile à signaler qu’il n’a pas l’intention d’abandonner de sitôt les voitures à pistons. Le conglomérat automobile qui possède 14 marques a dépensé l’équivalent de 6 milliards de dollars en Amérique du Sud dans de nouveaux moteurs et véhicules.

Présenté comme l'investissement le plus important jamais réalisé dans le secteur automobile sud-américain, cette dépense soutiendra le lancement de plus de 40 voitures et le développement de moteurs polycarburants. Au cas où vous ne seriez pas familier avec ce terme, il fait référence à un moteur à combustion interne conçu pour fonctionner à l'essence et à l'éthanol.

Stellantis prévoit également des véhicules dotés de configurations hybride-flex et hybride-flex rechargeable pour une efficacité encore meilleure en combinant le moteur à combustion polyvalent avec une batterie. De plus, elle produira au moins une voiture entièrement électrique dans la région. Les investissements seront réalisés entre 2025 et 2030.

Stellantis garde la main sur l’Amérique du Sud

Ces moteurs électrifiés polycarburant sont en cours de développement pour s'adapter à plusieurs modèles du vaste portefeuille de Stellantis. De plus, ils seront tous compatibles avec les lignes de production existantes en Amérique du Sud afin de maintenir les coûts à un niveau bas. De nouveaux modèles hybrides "flex-fuel" devraient sortir fin 2024, et certains véhicules recevront une transmission automatique à double embrayage.

La région représente une activité énorme pour le conglomérat automobile étant donné que Stellantis détient une part de marché de 31,4 % au Brésil et de 23,5 % dans l'ensemble de l'Amérique du Sud. Il est également en tête des ventes en Argentine et au Chili. L'année dernière, Stellantis a déplacé plus de 878 000 véhicules dans la région. C'est également le leader du segment des véhicules utilitaires, avec une part de 28,6 %.

La principale raison pour laquelle Fiat a été la marque la plus vendue de Stellantis en 2023, pour la troisième année consécutive, était ses excellentes performances en Amérique du Sud. Le constructeur automobile italien n'est plus que l'ombre de lui-même en Europe et est presque absent en Amérique du Nord, mais il fait de grosses affaires dans de nombreux pays d'Amérique latine.

Toyota a également exprimé son engagement à long terme envers les moteurs à combustion en annonçant le début du développement d'une nouvelle famille de moteurs à combustion interne. Même si les réglementations sur les émissions ne sont pas aussi strictes en Amérique du Sud qu'en Europe, l'interdiction par l'UE des nouvelles voitures émettant des émissions nocives à partir de 2035 pourrait être repoussée. Lutz Meschke, directeur financier de Porsche, l'a déclaré au début de l'année dans une interview accordée à Automotive News Europe.