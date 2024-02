Les nobles efforts de Toyota pour sauver le moteur thermique ont donné naissance à une nouvelle technologie intéressante. Le constructeur automobile a testé un système de filtre capable de capter le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Mais il reste encore un long chemin à parcourir avant qu’il soit prêt pour une production à grande échelle.

Toyota a installé cette technologie sur le moteur à combustion à hydrogène qui est testé dans la voiture de course GR Corolla. Le système de filtre fonctionne en capturant le dioxyde de carbone qui est ensuite libéré dans un fluide en utilisant la chaleur du moteur, et il ne nécessite pas d'énergie supplémentaire.

Galerie: Toyota GR Corolla (2022)

31 Photos

Un projet réellement viable ?

Malheureusement, il faudra un certain temps avant que cette technologie ne soit disponible sur votre prochaine Prius. Le filtre collecte trop peu de carbone pour compenser le moteur à essence moyen et doit être constamment remplacé. La voiture de course n’a filtré qu’environ 20 grammes de dioxyde de carbone sur 20 tours, ce qui est loin d’être conséquent. Pour rappel, une voiture à essence peut émettre près de 8 900 grammes de CO2 par gallon consommé.

Toyota a résisté aux tendances du secteur au début du mois lorsque son président Akio Toyoda a annoncé un "projet majeur de développement des moteurs" à un moment où ses concurrents investissent tous dans les véhicules électriques à batterie. Le constructeur automobile japonais prévoit une adoption plus lente et une accélération réduite du marché tout en vantant une approche plus large pour atteindre la neutralité carbone.

Toyota estime que les moteurs à essence, les hybrides et les véhicules équipés de pile à combustible continueront d'exister. La marque et d’autres constructeurs automobiles travaillent également sur des moteurs à combustion d’hydrogène, qui sont presque neutres en carbone. L’ajout du filtre à un tel moteur le rendrait négatif en carbone, mais Toyota affirme que la technologie peut également fonctionner sur un moteur à essence classique.