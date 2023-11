En janvier 2023, Toyota a annoncé des changements majeurs dans sa structure de direction. Akio Toyoda a quitté son poste de PDG pour devenir président du conseil d'administration de l'entreprise. Aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur les défis et les préoccupations auxquels il a été confronté au cours de son mandat. Lors du Japan Mobility Show, Akio Toyoda a répondu aux questions des représentants des concessionnaires, des journalistes et d'autres invités, et certaines de ces réponses ont été plutôt franches.

Toyota GR Supra 2024

Des difficultés pour redresser Toyota

À plusieurs reprises, Akio Toyoda a évoqué la difficulté qu'il a eue à modifier le mode de fonctionnement de l'entreprise en termes de développement de nouveaux produits. Il s'agit d'un processus qu'il a entamé il y a 14 ans, lorsque Lexus a dévoilé la nouvelle GS de l'époque et que les réactions prédominantes ont été que la marque était "ennuyeuse". Il a également entendu les réactions des constructeurs automobiles européens qui testaient de nouveaux véhicules sur le circuit du Nürburgring et qui, après avoir examiné les projets de Toyota, ont déclaré que "Toyota ne pouvait pas le faire".

Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Convaincu que l'entreprise doit évoluer et développer des voitures plus excitantes, le président du conseil d'administration travaille avec les cadres et les ingénieurs de l'entreprise pour les rendre plus réceptifs à ses préoccupations. À l'époque, Akio Toyoda a également commencé à tester personnellement la plupart des nouveaux véhicules de la marque, donnant ainsi au département R&D un retour d'information direct.

Toyota Yaris GR Sport

Une crainte d'un retour en arrière

Toyota est aujourd'hui une marque très différente de ce qu'elle était lorsque Akio Toyoda est devenu PDG, offrant des produits passionnants tels que la Supra, la Yaris GR et même la nouvelle gamme Crown. Mais ce changement s'accompagne de nouvelles craintes. Le président de l'entreprise craint que les choses ne redeviennent ce qu'elles étaient lorsqu'il est entré en fonction il y a 14 ans.