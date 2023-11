La Toyota Camry est depuis longtemps la berline intermédiaire par excellence. Alors que l'on ne cesse de dire que la berline est morte, Toyota défie cette idée en vendant environ 300 000 Camry par an à des familles, des chauffeurs Uber, et vraiment à tous ceux qui ont besoin d'un moyen de transport abordable et totalement fiable. Aujourd'hui, une nouvelle fait son apparition dans la famille.

Une 9e génération exclusivement hybride

La Toyota Camry 2025 présente la neuvième génération de la populaire berline. Elle est disponible exclusivement en version hybride, et les acheteurs peuvent choisir entre des configurations à traction avant ou intégrale, ainsi que des niveaux de finition LE, SE, XLE et XSE.

Toyota Camry 2025 (9e génération)

Son groupe motopropulseur hybride associe un quatre cylindres de 2,5 litres à des moteurs électriques. La version à traction avant est équipée de deux moteurs électriques et développe une puissance totale de 225 chevaux. La version à transmission intégrale ajoute un troisième moteur-générateur sur l'essieu arrière, ce qui porte la puissance totale à 232 chevaux.

Les deux groupes motopropulseurs utilisent une transmission à variation continue contrôlée électroniquement (eCVT). Le système hybride utilise une batterie lithium-ion, mais Toyota ne dévoilera sa capacité qu'à l'approche du lancement de la nouvelle Camry.

Il semble que le moteur V6 soit mort dans la Camry.

"Cela fait partie du passage au tout hybride. Le nouveau système disposera d'une puissance suffisante et sera réajusté pour offrir des sensations de conduite plus performantes." - Porte-parole de Toyota à Motor1.com

Un profond rafraîchissement de la 8ème génération

Toutefois, cette Camry de neuvième génération est un profond rafraîchissement, et non une toute nouvelle voiture. Le modèle 2025 repose sur la même plate-forme TNGA-K que le modèle de huitième génération. Cependant, la suspension a été retravaillée avec de nouveaux amortisseurs et des réglages révisés. Le constructeur vante cette configuration comme offrant "une meilleure réactivité et une tenue de route plus agile".

Toyota Camry XLE 2021 (8e génération)

La Camry 2025 a une apparence similaire à celle du modèle de la huitième génération, avec une grande calandre inférieure et des phares minces. Le nouveau modèle est équipé de série de phares, de feux de position et de feux arrière à LED. Ocean Gem et Heavy Metal sont les nouvelles options de peinture disponibles, en plus des couleurs actuelles de la Camry : Ice Cap, Wind Chill Pearl, Celestial Silver Metallic, Underground, Midnight Black Metallic, Supersonic Red et Reservoir Blue.

Le modèle XSE est doté d'un bouclier inférieur couleur carrosserie, d'une garniture noire sur le coffre et de jantes de 19 pouces. Il est disponible avec un toit noir nuit métallisé en combinaison avec Ocean Gem, Wind Chill Pearl, Heavy Metal et Supersonic Red.

Toujours plus d'équipements et de technologies

La Camry est équipée d'un combiné d'instruments numérique de 7,0 pouces et d'un écran d'infodivertissement de 8,0 pouces. Les modèles XLE et XSE sont équipés d'écrans de 12,3 pouces pour les indicateurs et les fonctions multimédias. La technologie comprend la prise en charge d'Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil, en plus d'être dotée d'un socle de recharge sans fil. Les versions supérieures proposent également un affichage tête haute de 10,0 pouces. Une chaîne stéréo JBL à neuf haut-parleurs est également disponible en option.

Les différentes versions proposent des selleries différentes. La SE utilise du SofTex avec des accents blancs sur du Boulder ou du Black. La LE est équipée d'un tissu avec un motif de vagues océaniques gaufrées. La XSE dispose d'un cuir noir ou rouge vif, et le cuir de la XLE est également doté d'une garniture en microfibre Dinamica. Les modèles XLE et XSE sont équipés en option de sièges chauffants et ventilés. Ces versions sont également équipées du verre feuilleté acoustique pour les vitres latérales avant afin de réduire le bruit du vent dans l'habitacle.

Toutes les Camry 2025 sont équipées de la suite technologique Toyota Safety Sense 3.0. Elle comprend un système de pré-collision qui détecte les véhicules et les piétons, un régulateur de vitesse adaptatif, un système d'aide à la sortie de voie, un système d'aide à la signalisation routière, des feux de route automatiques, un système de surveillance des angles morts et un système d'alerte de trafic transversal arrière. Les modèles XLE et XSE proposent en option un ensemble Premium Plus qui ajoute un système d'aide en cas de bouchon, un système d'alerte de trafic transversal avant, un système d'aide au changement de voie, un moniteur de vision panoramique et un système d'aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatique.

Il faut encore attendre pour connaître les prix

Il n'y a pas encore d'information sur une version sportive TRD. Interrogé à ce sujet, Toyota a déclaré que cette annonce couvrait toutes les versions et tous les groupes motopropulseurs pour 2025, ce qui n'exclut pas que le modèle revienne un jour.

La Camry reste un véhicule important pour la marque. En 2022, la Camry était le cinquième véhicule le plus vendu aux États-Unis avec 295 201 livraisons. La quatrième place est occupée par le RAV4 de Toyota, avec 399 941 unités.

La nouvelle Camry sera commercialisée au printemps 2024. Bien que les prix ne soient pas encore disponibles, nous nous attendons à ce que le prix du nouveau modèle soit largement similaire à celui de la Camry qu'il remplace.