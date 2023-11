C'est en août 1935 que Toyota a produit son tout premier véhicule, une camionnette G1, techniquement assemblée par la division de production automobile de Toyoda Automatic Loom Works. Cette entreprise a été fondée en 1926 et fabriquait des métiers à tisser automatiques avant qu'un département automobile autonome ne soit détaché de la division de production automobile en 1937 pour devenir la Toyota Motor Corporation que nous connaissons aujourd'hui. Fait amusant, Toyota Industries fabrique toujours des métiers à tisser automatiques en 2023.

300 millions de véhicules produits

Aujourd'hui, le constructeur automobile japonais célèbre un moment important de son histoire. 88 ans après la construction du premier camion, Toyota est fier d'annoncer d'avoir atteint la barre des 300 millions de voitures produites. Bien qu'annoncée aujourd'hui, cette étape remarquable a en fait été franchie à la fin du mois de septembre.

En près de neuf décennies, Toyota a produit un peu plus de 180 millions de voitures dans ses usines nationales, tandis que près de 120 millions ont été fabriquées hors du Japon. Comme prévu, la Corolla est le modèle le plus populaire, avec 53,39 millions de véhicules assemblés. La marque existe depuis 1966 et a pris une multitude de formes, des berlines aux break et aux coupés, en passant par les monospaces occasionnels.

Le plus grand constructeur mondial en 2020, 2021, et 2022

En 2022, avec 10,5 millions de véhicules livrés, Toyota a été le constructeur automobile qui a vendu le plus de véhicules au monde pour la troisième année consécutive. En outre, le RAV4 était la voiture la plus populaire, selon JATO Dynamics. Sa gamme s'élargit : la Crown s'est transformée en une gamme de quatre modèles et il existe désormais un SUV Century.

D'autres modèles encore pourraient voir le jour si le pick-up, le SUV et la voiture de sport électriques dévoilés le mois dernier au Japan Mobility Show sont mis en production dans le courant de la décennie.