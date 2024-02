Après avoir défié Cadillac, Ferrari, Peugeot et Porsche la saison dernière pour remporter son cinquième titre consécutif de champion du monde, Toyota Gazoo Racing rejoindra cette saison un peloton plus fort et plus peuplé de 19 hypercars, dont les nouveaux venus Alpine, BMW, Isotta Fraschini et Lamborghini.

Des pilotes expérimentés et éprouvés seront à nouveau au volant des deux Toyota cette année. Dans la GR010 Hybrid n°7, Mike Conway, qui a rejoint l'équipe il y a 10 ans, se relaiera avec le nouveau venu, Nyck de Vries, qui sera rejoint par le directeur de l'équipe Kamui Kobajasi et l'ancien pilote d'essai et de réserve, qui remplace José María López.

Les champions du monde en titre Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Hirakawa Rio seront dans la même équipe, avec la voiture n°8, pour se battre pour leur troisième titre consécutif. Buemi et Hartley sont les pilotes les plus titrés de l'histoire du WEC avec quatre titres chacun, tandis que Hirakawa a remporté la course aux points, lors de chacune de ses deux saisons dans l'hypercar.

La GR010 Hybrid a triomphé dans 16 des 19 courses depuis ses débuts en 2021. De ce fait, aucun changement technique majeur n'était nécessaire pour cette nouvelle saison. Cependant, la voiture aura un nouveau look distinct pour 2024, avec une livrée noire mate, également introduite en WRC, pour refléter l'engagement de Toyota Gazoo Racing à produire de meilleures voitures pour le sport automobile et à s'améliorer continuellement. Toyota estime que les courses d'endurance sont l'occasion idéale d'affiner et de développer sa technologie hybride.

L'équipe a modifié certains composants internes pour améliorer encore la fiabilité, mais le changement technique le plus visible concerne les phares avant. Sur la base des commentaires des pilotes, la spécification des lumières LED a été modifiée pour réduire l'éblouissement et améliorer la visibilité sous la pluie et la nuit. En outre, pour optimiser l'efficacité des arrêts au stand sur les circuits à sens inverse des aiguilles d'une montre, comme aux États-Unis et au Brésil, la voiture a été modifiée pour permettre, pour la première fois, le ravitaillement en carburant du côté gauche.

Toyota Gazoo Racing continue de bénéficier de l'apport technique de partenaires de longue date. Denso et Aisin ont participé au développement du premier moteur électrique de la GR010 Hybrid, le premier fournissant même des bougies d'allumage haute performance pour le moteur V6 turbo de 3,5 litres et 707 ch. Rays fournit des jantes légères en alliage de magnésium de 12,5 x 18 pouces à l'avant et de 14 x 18 pouces à l'arrière, avec des lubrifiants Mobil 1.

Comme l'année dernière, la GR010 Hybrid est alimentée par un biocarburant 100 % renouvelable, qui réduit les émissions de dioxyde de carbone d'au moins 65 % par rapport à l'essence de compétition conventionnelle. Pour contribuer davantage au développement durable, la FIA a introduit cette année une règle interdisant l'utilisation de couvertures chauffantes pour le mélange des pneus dans toutes les courses.

En complément des efforts déployés en matière de développement durable, la base de Cologne de l'équipe a récemment pris des mesures pour réduire les émissions de carbone de 1 400 tonnes par an grâce à une nouvelle installation centrale de refroidissement, qui constitue une autre étape importante vers la neutralité carbone.

La GR010 Hybrid 2024 fera ses débuts sur le circuit asphalté de 5,38 km au Qatar, qui accueillera la première des huit courses de la saison 2024, le 2 mars à 11 heures, heure locale (9 heures, heure d'Europe centrale). La distance de course de 1812 km a été fixée en l'honneur de la fête nationale de l'État du Golfe, le 18 décembre, mais si les conditions ne le permettent pas, les voitures seront sur la piste pendant un maximum de 10 heures.

Le Qatar sera suivi par les courses européennes, d'abord Imola en Italie (21 avril), puis Spa-Francorchamps en Belgique (11 mai), et le point culminant de la saison sera les 24 Heures du Mans en France les 15 et 16 juin. Ensuite, le peloton traversera l'Atlantique pour se rendre à São Paulo, au Brésil (14 juillet) et à Austin, au Texas (1er septembre), avant la course locale pour Toyota Gazoo racing, au Fuji Speedway (15 septembre) et la traditionnelle finale de la saison à Bahreïn (le 2 novembre).

Kobajashi Kamui (directeur de l'équipe et pilote) :

"La concurrence dans la catégorie des hypercars sera plus rude que jamais cette saison, et nous nous en réjouissons. Il sera plus difficile de réussir, mais cela rend les choses encore plus spéciales, nous sommes tous très motivés. Nous avons remporté le championnat du monde l'année dernière, mais nous n'avons pas gagné au Mans, c'est donc notre plus grand objectif cette année. Dans les courses d'endurance, le succès n'est pas seulement une question de performance ; c'est aussi une question de travail d'équipe, où tous les mécaniciens, les ingénieurs et les pilotes travaillent parfaitement. Face à une concurrence aussi rude, nous devons redoubler d'efforts, nous avons besoin des meilleures performances de chacun, c'est le défi de cette saison. Notre expérience est un avantage et nous nous sommes préparés intensivement, donc je pense que nous sommes prêts".

