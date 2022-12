La marque historique Lancia a officiellement changé sept fois de logo depuis 1906, et à partir de 2024, la nouvelle Lancia Ypsilon portera pour la première fois sur la route le bouclier bleu revu et corrigé qui marque l'entrée de l'entreprise dans la mobilité électrique.

En réalité, l'évolution du logo Lancia est encore plus complexe car en 116 ans d'histoire, il a connu plusieurs variantes, modifications et mises à jour qui ont suivi les changements de style, de goût et de mode liés au Made in Italy sur roues.

Les symboles devenus célèbres et à jamais liés à Lancia sont le volant, le drapeau, la lance, le bouclier et le nom du constructeur, mais ils ont beaucoup changé au fil des ans. Voyons comment.

1906 : une simple inscription blanche sur fond noir

Tout a commencé en 1906, lorsque Vincenzo Lancia et Claudio Fogolin ont fondé Lancia & C. à Turin et adopté un logo très simple. Il s'agit du mot Lancia, blanc sur un fond rectangulaire noir, en lettres majuscules et minuscules.

Logo Lancia 1906

L'initiale "L", plus grande que les autres lettres, dans une police aux extrémités pointues, est une caractéristique qui restera dans les mémoires pendant de nombreuses années.

1907 : le logo de style Liberty

Le premier logo officiel, cependant, est celui de 1907, appliqué sur les radiateurs des premiers modèles Lancia, à commencer par l'historique 12HP (également connue sous le nom de Tipo 51 et plus tard Alfa), qui arborait l'écriture Lancia en italique doré.

Logo Lancia 1907

Ce logo, inspiré du style Liberty de l'époque, a coexisté pendant plusieurs années avec le précédent, le rectangulaire qui connaîtra lui aussi un renouveau plus de soixante ans plus tard.

Lancia 12 HP "Alfa

1911 : Carlo Biscaretti de Ruffia trace un style éternel

En 1911, l'illustrateur et passionné d'automobiles Carlo Biscaretti di Ruffia (un ami de Vincenzo Lancia) conçoit le deuxième logo de Lancia, celui composé d'un certain nombre d'éléments qui sont restés inchangés au fil du temps et qui sont en partie repris par le logo de 2024 : le volant à quatre branches et le drapeau soutenu par une hampe en forme de lance.

Logo Lancia 1911

Pour le voir sur les voitures de la marque Lancia, il faut attendre 1922, date à laquelle il s'enrichit de quelques détails comme le bouton de marche avant sur la branche droite du volant.

Lancia Theta

1929 : le bouclier triangulaire arrive

En 1929, le symbole de Lancia change à nouveau de forme et voit le logo précédent inséré dans le bouclier triangulaire qui subsiste encore aujourd'hui.

Logo Lancia 1929

Dans un premier exercice de simplification, le bouton de droite est stylisé et les couleurs sont définies : bleu pour le bouclier, le drapeau et la lance, blanc pour le fond et le volant, or pour les garnitures et les lettres.

Lancia Aurelia B20 GT

1957 : le grand logo argenté perforé

Un bond de vingt-huit ans nous amène en 1957, lorsque la société turinoise change de propriétaire et devient la propriété de Carlo Pesenti. Le logo a nécessité un restylage radical qui s'est concrétisé sur la Flaminia où il a pris la forme d'un bouclier stylisé composé de formes géométriques et de la bichromie argent-bleu.

Logo Lancia 1957

Le logo ajouré conserve le drapeau et le mât historiques, ainsi que l'inscription Lancia avec le grand "L", mais les rayons du volant disparaissent.

Lancia Flaminia 3C Sport

1972 : retour de l'inscription Lancia 1906

En 1972, après l'entrée de Lancia dans le giron de Fiat, on assiste à une sorte de retour aux origines, la Beta arborant à la fois le logo de 1957 et la marque d'origine de 1907, celle avec les lettres Lancia en caractères d'imprimerie à l'intérieur d'un rectangle.

Logo Lancia 1972 Logo Lancia 1979

La Lancia Stratos adopte également le nouveau lettrage arrière, mais le logo argenté "squelette" reste à l'avant, sans le bouclier. D'autres exceptions sont la Fulvia Sport Zagato avec un bouclier émaillé et la Lancia 2000, qui porte le logo rond de 1911.

Lancia Stratos Lancia 2000 Berlina

1974 : la conception technique par Massimo Vignelli en bleu-blanc

1974 marque une nouvelle étape dans l'évolution de la stylisation de la marque Lancia, qui, à la demande du président de l'époque, Umberto Agnelli, est dessinée par l'architecte Massimo Vignelli.

Logo Lancia 1974

Il s'agit cette fois d'un "dessin technique" qui définit rigoureusement les mesures, les fonds et les couleurs de l'image de marque Lancia, un bouclier bleu sur fond blanc qui reprend le volant (sans le pommeau), le drapeau et le mât en les simplifiant, ainsi que le lettrage Lancia qui utilise une police différente et dont l'initiale L est aussi grande que les autres lettres. Les débuts se font sur la Lancia Delta de 1979.

Lancia Delta HF Integrale

2000 : le raffinement signé Maurizio di Robilant

En 2000, Maurizio di Robilant est chargé d'actualiser le logo Lancia de Vignelli, légèrement modifié dans sa taille et son cadre chromé.

Logo Lancia 2000

La première à l'arborer est la Lancia Y restylée présentée en octobre 2000.

Lancia Y

2007 : logo actuel avec volant stylisé et fond bleu foncé

La première série de la Lancia Ypsilon, en revanche, a lancé en 2007 le logo que l'on voit encore aujourd'hui sur la voiture cinq portes de Turin et qui restera jusqu'au début de 2024. Nous parlons de l'insigne en forme de bouclier sur fond bleu foncé, sans drapeau ni mât, mais avec le volant stylisé par deux points simples au-dessus et au-dessous de la lettre Lancia.

2007 Logo Lancia

Il a été conçu par le Centro Stile Lancia en collaboration avec le studio RobilantAssociati, le même studio qui avait été chargé de mettre à jour certains détails du logo Vignelli en 2000.

Lancia Ypsilon (2007)

2024 : bleu et aluminium pour la nouvelle Ypsilon

Et enfin, nous arrivons à aujourd'hui, ou plutôt demain, au nouveau logo Lancia (le huitième) qui, anticipé par le concept Pu+Ra Zero, fera ses débuts sur la nouvelle Ypsilon de 2024, mais aussi sur le vaisseau amiral Lancia de 2026 et la Delta de 2028. Le même logo sera utilisé à partir de début 2024 dans les concessions et sur toute la communication de la marque italienne.

Logo Lancia 2024

Le point de départ est le logo de 1957, simplifié et composé de lignes de couleur argentée. Réalisé en aluminium et "enveloppé de lumière" avec un fond bleu, le nouveau logo Lancia 2024 se concentre sur les concepts d'élégance, de "force graphique" et de raffinement, conçus pour représenter le concept de "Progressive Classic".

Lancia Pu+Ra Zero

L'évolution du logo Lancia dans notre vidéo Instagram