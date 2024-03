Les statistiques habituelles sur les ventes de véhicules dans le monde comprennent tous les types d'immatriculation. Les classements que nous observons sont le résultat des ventes combinées des achats privés et de ceux effectués par les entreprises (voitures de société), les flottes (locations) ou par les concessionnaires eux-mêmes (auto-immatriculations). L'analyse de chaque type d'immatriculation/de vente fait toutefois apparaître des différences intéressantes.

Dans cet article, je me concentre sur les volumes de vente au détail, c'est-à-dire les achats effectués par les particuliers, en me basant sur les données de JATO Dynamics pour 24 pays d'Europe et des États-Unis.

Ce n'était pas la Tesla Model Y

Contrairement au classement général (tous types d'immatriculations confondus), la voiture la plus immatriculée en Europe en 2023 auprès des particuliers n'est pas la Tesla Model Y, mais la Dacia Sandero. Cette populaire voiture B du groupe Renault a immatriculé 187 210 unités auprès des particuliers sur un total de 221 302 unités, y compris les immatriculations d'entreprises. Il s'agit non seulement du modèle le plus populaire, mais aussi de celui dont la part des ventes aux particuliers est la plus élevée (85 %).

Les 10 voitures les plus immatriculées en Europe en 2023

C'est une bonne nouvelle pour le constructeur automobile français. Les ventes aux particuliers sont généralement plus rentables que les ventes aux loueurs, aux entreprises ou aux auto-immatriculations (qui nécessitent généralement d'importantes remises après l'échange de lots importants de voitures et n'intéressent donc pas beaucoup les investisseurs).

L'autre grand message de la Sandero en tant que voiture la plus vendue pour les particuliers est le fait que la plupart des consommateurs en Europe doivent faire face à des voitures de plus en plus chères et à un revenu qui reste stable. De nombreuses personnes recherchent simplement un moyen de transport privé fiable et la Dacia Sandero est un bon choix.

Top 10 des marques ayant la plus grande part d'immatriculations aux particuliers en 2023 en Europe (avec des immatriculations supérieures à 1 000 unités).

En revanche, la Tesla Model Y, plus chère, a pris la deuxième place du classement des voitures particulières. La marque a enregistré près de 125 400 unités, soit une augmentation de 89 % par rapport à 2022. Malgré le prix plus élevé de la Sandero, la Model Y est devenue la référence pour les conducteurs à la recherche d'une voiture électrique. Un bon résultat également pour Tesla. Cependant, les immatriculations auprès des particuliers représentent 51% du total du modèle, ce qui signifie qu'il est également très populaire auprès des entreprises.

En ce qui concerne les groupes, Volkswagen est en tête du classement avec 1,02 million d'unités, soit 32 % du total. Il est suivi par le Groupe Renault, qui dépasse Stellantis de 10 000 unités avec 710 000 unités, soit 61 % du total des immatriculations. Le volume de Stellantis destiné aux particuliers représente 34 % du volume total en 2023.

Le Toyota RAV4 brille en Amérique

Les données relatives aux États-Unis sont ventilées par type de vente (flotte ou non). Les classements excluent les volumes dont le type de vente n'est pas identifié, soit environ 10 % du marché. Sur cette base, le Toyota RAV4 arrive en tête du classement hors flotte, devant le Tesla Model Y et le populaire Ford F-150, respectivement en deuxième et troisième position.

Les 10 modèles les plus vendus en Amérique. Ventes hors flotte en 2023

Les données montrent que le volume hors flotte représentait 90 % du volume total du RAV4 et 99,5 % de celui du modèle Y. La répartition du Ford F-150 était de 75 % pour les véhicules hors flotte et de 25 % pour les véhicules de la flotte.

Au total, les ventes hors flotte ont représenté 85 % des ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis. Ce chiffre est inférieur de deux points de pourcentage au total enregistré en 2022, ce qui signifie que les flottes gagnent du terrain.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.