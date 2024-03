L'avenir de la Nissan GT-R fait depuis longtemps l'objet de nombreux débats. Bien qu'elle ait été retirée du marché européen il y a quelques années pour des raisons liées aux réglementations en matière d'émissions et de bruit pour les nouveaux modèles, la "Godzilla" reste populaire dans le monde entier, y compris au Japon bien sûr.

C'est précisément du pays du Soleil Levant que proviennent certaines rumeurs concernant la génération actuelle de la R35, qui pourrait quitter le marché à partir de 2025.

Des temps mûrs

Lancée en 2007 et constamment renouvelée, la Nissan GT-R R35 est certainement l'une des supercars les plus durables jamais produites. Selon un article du média japonais Mag X, 2025 pourrait marquer la fin de ce modèle, du moins tel que nous le connaissons.

Nissan GT-R Nismo Special Edition 2024

Selon les informations du magazine (qui n'a pas été officiellement confirmé par l'entreprise), Nissan prévoit une version finale de 1 500 exemplaires, dont 300 seront signés Nismo.

Il n'est pas clair si ces modèles seront dédiés exclusivement au Japon ou à tous les marchés. De plus, il n'est pas précisé si des changements seront apportés à l'esthétique, à l'équipement ou au groupe motopropulseur. À cet égard, des rapports ont fait état par le passé d'un éventuel V6 qui pourrait atteindre les 710 ch et 780 Nm de la GT-R50 d'Italdesign.

De l'année modèle 2024 à l'électrique pur

Au Japon, la GT-R a récemment été mise à jour avec l'année modèle 2024. Pour l'occasion, le style et l'intérieur ont été revus et les nouvelles finitions Nismo Special Edition et T-Spec ont été ajoutées, tandis que le six cylindres 3,8 délivre 570 ch (600 ch dans la Nismo).

Nissan Hyper Force concept

Il n'en reste pas moins qu'après 2025, Nissan pourrait concentrer tous ses efforts sur la prochaine génération. Les dernières rumeurs parlent d'un modèle 100% électrique basé sur le concept Hyper Force à l'horizon 2030, qui pourrait être équipé de batteries à l'état solide. Ainsi, la GT-R pourrait avoir des performances capables de défier sérieusement ses concurrentes européennes.