La Nissan GT-R R35 est sur le marché depuis très longtemps. Tellement longtemps qu'elle aurait dû donner naissance à d'autres générations plus séduisantes et plus performantes. Au lieu de ça, et contrairement aux concurrents, Nissan a décidé de maintenir la GT-R R35 en vie aussi longtemps que possible. Nous sommes en 2021, et il est toujours possible de s'offrir une Nissan GT-R R35 neuve.

L'un des secrets de la longévité de cette supercar réside dans le fait qu'elle a toujours été mise à jour, et a même eu le droit à un restylage. Outre ses performances qui sont toujours d'actualité, Nissan a veillé à ce que son modèle phare reste toujours sous le feu des projecteurs, en lançant d'innombrables versions dont certaines ont été produites en série limitée (ou modèle unique).

Avec la présentation de la Nissan GT-R T-Spec, nous avons décidé de remonter le temps pour vous lister toutes les versions de la GT-R R35 sorties depuis 2007. Le moins que l'on puisse dire, est que Nissan n'a pas hésité une seule seconde à dériver sa supercar allant même jusqu'à créer une GT-R radiocommandée à l'échelle 1 (la Nissan GT-R/C).