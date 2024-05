Voici la Hyundai i10, récemment renouvelée sur le plan du style et de l'équipement. C'est l'une des rares citadines à disposer d'une double motorisation essence/GPL.

C'est précisément la nouvelle Hyundai i10 LPG, celle équipée du moteur 1.0 LPG de 65 ch associé à la boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, que j'ai conduite pour le test de consommation réelle. Lors du test de 360 km entre Rome et Forlì, la petite voiture coréenne a enregistré une excellente consommation de 5,20 l/100 km (19,23 km/l), pour un coût de carburant de 13,09 euros, l'un des plus bas jamais enregistrés.

La nouvelle reine de la consommation parmi les voitures GPL

Avec une consommation moyenne de 5,20 l/100 km, la Hyundai i10 devient la nouvelle championne des voitures GPL au classement de la consommation réelle, battant le précédent record établi par la Nissan Micra IG-T 90 GPL (5,50 l/100 km - 18,1 km/l).

Hyundai i10, vue de trois quarts avant

La nouvelle i10 est suivie par la Dacia Sandero Streetway TCe 100 LPG ECO-G (5,65 l/100 km - 17,7 km/l), la Hyundai Bayon 1.2 LPG (5,85 l/100 km - 17,0 km/l) et la Fiat Panda 1.2 69cv EasyPower (6,19 l/100 km - 16,1 km/l).

L'essai vidéo de la Hyundai i10 restylée

Minimaliste, mais avec de l'espace et de la qualité

La voiture que j'ai testée est une Hyundai i10 1.0 GPL Connectline, la version d'entrée de gamme des moteurs bicarburation GPL qui est équipée de série de jantes en alliage de 15 pouces, de feux de jour et de position à LED, d'une climatisation manuelle, de vitres avant électriques, d'un régulateur de vitesse, d'une instrumentation numérique, de la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto et d'un système de maintien actif dans la voie.

Hyundai i10, l'intérieur

La peinture mica en option porte le prix total de la Hyundai i10 à 19 700 euros, un chiffre qui offre un bon espace à bord pour sa catégorie, un style de conduite satisfaisant malgré une puissance un peu faible et une bonne qualité des matériaux par rapport au segment des citadines. Seuls quelques bruits trop importants et un coffre pas assez large réduisent le sentiment de qualité perçue à bord de la nouvelle Hyundai.

Plus de 540 km avec un plein de GPL

Dans toutes les autres conditions de conduite, la Hyundai i10 restylée alimentée au GPL fait preuve d'une bonne efficacité et de faibles coûts kilométriques, ainsi que d'une autonomie décente. Le réservoir GPL de 40 litres permet de parcourir au moins 550 km avec un plein de GPL, une autonomie qui peut approcher les 900 km dans des conditions idéales de conduite économique.

À cela s'ajoute le réservoir d'essence de 36 litres qui offre une autonomie théorique supplémentaire de plus de 500 km avec un plein. En résumé, l'autonomie totale de 1 000 km avec bouteille et réservoir est facilement atteignable.

Hyundai i10, vue de trois quarts arrière

Consommation de carburant dans différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra-urbain : 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

Autonomie théorique de 624 km

Autonomie théorique de 624 km Autoroute : 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

Autonomie théorique de 540 km

Autonomie théorique de 540 km Economie : 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

908 km d'autonomie théorique

Ce que dit la fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2 (WLTP) Hyundai i10 1.0 GPL Connectline Essence/GPL 49,30 kW Euro 6d-ISC-FCM 921 kg 107 g/km

Données

Véhicule : Hyundai i10 1.0 LPG Connectline

Prix de base : 19.000 euros

Date de l'essai : 29/03/2024

Conditions météorologiques (départ/arrivée) : Variable-pluie, 19°/ Variable-pluie, 20°

Prix du carburant : 0,699 euro/litre (GPL)

Kilométrage du test : 918

Kilomètres totaux au début du test : 4.931

Vitesse moyenne sur le trajet Rome-Forlì : 74 km/h

Pneus : Kumho EcoWing ES01 KH27 - 185/55 R15 86H XL (Label UE : C, C, 71 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 5,20 l/100 km (19,23 km/l)

Ordinateur de bord : 4,6 l/100 km

À la pompe : 5,8 l/100 km

Tout compte fait

Dépenses "réelles" : 13,09 euro

Dépenses mensuelles : 29,08 euros (800 km par mois)

Quelle distance parcourir avec 20 euros : 550 km

Distance parcourue avec un plein d'essence : 769 km