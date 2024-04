La smart #1 est la première voiture de la révolution smart, une voiture compacte, confortable, spacieuse, bien finie et agréable à conduire, sans oublier ce pour quoi elle a été conçue : parcourir silencieusement de très nombreux kilomètres.

Lors de notre test de consommation en conditions réelles sur les 360 km entre Rome et Forlì, en Italie, la smart #1 a obtenu une excellente consommation moyenne de 15,10 kWh/100 km (6,62 km/kWh), grâce notamment aux températures printanières constantes et particulièrement favorables enregistrées tout au long de l'itinéraire.

Le coût du trajet n'est que de 14,68 euros en recharge domestique, chiffre qui passe à 48,92 euros au prix fort d'une borne de recharge ultra rapide de type Ionity ou Free to X.

Une consommation inférieure à la moyenne

La nouvelle Smart #1, au classement de la consommation réelle, mérite amplement de se positionner au-dessus de la moyenne. Rappelons-le, ce classement est la référence pour comparer notre consommation automobile avec une approche relative et non absolue.

smart #1, vue de trois quarts avant

Avec ses 15,10 kWh/100 km, la #1 parvient à se placer au milieu du classement des VE, s'arrêtant à mi-chemin entre la Tesla Model 3 Standard Range Plus pré-restylée (14,7 kWh/100 km - 6,80 km/kWh) et la Tesla Model Y Long Range (15,8 kWh/100 km - 6,33 km/kWh).

Pour rester dans la famille Mercedes, la #1 a consommé moins que l'EQA 250 Premium (18,6 kWh/100 km - 5,38 kw/kWh) mais aussi moins qu'une Fiat 500 électrique beaucoup plus petite (15,9 kWh/100 km - 6,29 km/kWh).

Silencieuse, confortable et relaxante

La version testée était une smart #1 Pro+, une version intermédiaire avec une batterie de 66 kWh à chimie NMC, des jantes de 19 pouces, une propulsion arrière et 272 ch de pointe, au prix catalogue de 41 315 € TTC.

smart #1, vue arrière de trois quarts

La conduite de la smart #1 est vive, silencieuse et confortable. Elle permet d'enchaîner les kilomètres avec aisance, grâce notamment à des sièges avant plutôt confortables, dont les réglages électriques sont précis et ponctuels.

Parmi les équipements, on retrouve donc tous les systèmes d'aide à la conduite les plus avancés, du régulateur de vitesse adaptatif et prédictif au lane-keeper, ce dernier étant peut-être un peu brusque dans ses interventions et pas très précis lorsque le soleil se couche.

Le système d'info-divertissement est également grand et facile à lire, et intègre à la perfection Apple CarPlay. En l'utilisant, on peut également accéder facilement aux commandes de climatisation en faisant défiler l'écran vers le haut, comme on le fait avec un smartphone.

smart #1, l'intérieur

Elle fait plus de 400 km réels avec une seule charge

En utilisation quotidienne, par des températures avoisinant les 20°, la smart #1 s'est montrée efficace et avec une autonomie très rassurante, qui peut être réglée selon deux modes très différents : Standard ou Dynamique, ce dernier étant recalculé ponctuellement en fonction de l'itinéraire parcouru, pour une estimation très précise.

Avec un plein, il est donc facile de dépasser les 400 km, chiffre qui s'élève à environ 280 km sur autoroute et qui peut aller jusqu'à plus de 500 km lors d'un parcours économique idéal.

smart #1 Pro, le grand toit en verre

La batterie d'une capacité brute de 66 kWh (62 kWh net) peut compter sur un chargeur interne d'une puissance impressionnante de 22 kW sur la version Pro+ de cet essai, ce qui est bien supérieur à la moyenne de ses concurrentes et utile pour profiter au mieux des bornes de recharge publiques et des wallboxes AC. La recharge en courant continu jusqu'à 150 kW permet donc de faire le plein assez rapidement à partir d'une station HPC, comme sur l'autoroute.

Consommation et autonomie dans différentes situations de conduite

Trafic urbain (Rome) : 12,8 kWh/100 km (7,8 km/kWh)

483 km d'autonomie théorique

Mixte urbain-extra-urbain : 16,5 kWh/100 km (6,1 km/kWh)

378 km d'autonomie théorique

Autoroute : 22,2 kWh/100 km (4,5 km/kWh)

279 km d'autonomie théorique

Economie : 11,5 kWh/100 km (8,7 km/kWh)

539 km d'autonomie théorique

Ce que dit le certificat d'immatriculation

Modèle Alimentation électrique Puissance Consommation Masse à vide Rapport puissance/ tare smart #1 Pro+ Électrique 75 kW N.A. 1.788 kg 40.258 kW/T

Données

Voiture : smart #1 Pro+

Prix de base : 41 315 €

Date du test : 21/04/2024

Météo (départ/arrivée): Clair, 22°/ Nuageux, 17°

Prix du carburant : 0,27 euro/kWh (électricité pour la recharge domestique) - 0,90 euro/kWh (pour la recharge CC jusqu'à 150 kW)

Kilométrage du test : 896 km

Kilométrage total au début du test : 4 036 km

Vitesse moyenne Rome-Forlì : 67 km/h

Pneus : Dunlop SP Sport Maxx 060 - 235/45 R19 99V XL (Label UE : B, B, 67 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 15,10 kWh/100 km (6,62 km/kWh)

Ordinateur de bord : 15,10 kWh/100 km

Les comptes en poche

Dépenses "réelles" : 14,68 euros avec recharge à domicile (48,92 euros au prix de la recharge DC)

Dépenses mensuelles : 32,62 euros avec recharge à domicile (108,72 euros au prix de la recharge DC) <800 km par mois>

Quelle distance parcourt-on avec 20 euros : 491 km avec recharge à domicile (147 km au prix de la recharge DC)

Quelle distance parcourt-on avec un plein : 411 km