La Fiat 500 électrique est la voiture électrique la plus vendue en Italie. C'est aussi l'une des plus vendues en Europe. Pour ce succès, elle mérite un examen approfondi de sa consommation et de son autonomie réelles.

Sur le parcours classique Rome-Forlì (par des températures hivernales), la petite voiture turinoise enregistre une consommation moyenne de 15,9 kWh/100 km, ce qui équivaut à un kilométrage de 6,29 km/kWh et à une dépense de 12,93 € si l'on recharge à partir d'une prise domestique. En s'appuyant plutôt sur le réseau de bornes de recharge haute puissance HPC comme Ionity, le prix du même trajet passe à 45,22 €.

Au milieu du classement de la consommation

Par rapport aux autres voitures électriques dans le classement de la consommation réelle, la Fiat 500 électrique de 118 ch se situe en milieu de peloton, à égalité avec la Kia e-Soul et devant l'Opel Corsa et la Volkswagen ID.3 (17,2 kWh/100 km - 5,8 km/kWh), juste pour rester parmi les VE compacts.

Mieux que la nouvelle Fiat 500 électrique, on trouve la Tesla Model 3 Standard Range Plus testée pendant la même saison hivernale (14,7 kWh/100 km - 6,8 km/kWh), la Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh), la Hyundai Kona Electric 64 kWh (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh) et la reine Renault Zoe Intens R135 testée en été et capable d'atteindre 11,0 kWh/100 km (9,0 km/kWh).

Qualité, confort, style emblématique et technologie

La Fiat 500 électrique testée est en finition Icone + avec quelques options comme la peinture métallisée à trois couches, les jantes en alliage de 17 pouces et les packs Magic Eyes, Style et Confort. Ainsi équipée, la 500 à batterie, qui est toute nouvelle par rapport à la 500 à essence et dont les dimensions ont légèrement augmenté, est proposée à environ 37 400 €.

L'habitabilité est également un peu améliorée, mais le coffre et l'espace pour les passagers arrière restent limités. Les matériaux, la conception et la finition de l'extérieur et de l'intérieur sont d'un niveau élevé, reflétant un style à la fois iconique et technologique. La connectivité, l'infotainment et les aides à la conduite sont avancés et seul le régulateur de vitesse adaptatif est difficile à utiliser car il est lié de force aux limitations de vitesse en vigueur.

Le confort, la tenue de route et les performances sont bons, tout comme le silence de roulement, la facilité de manipulation et le plaisir de conduire.

200 km d'autonomie en moyenne

La batterie de 42 kWh a une capacité utile effective de 37,3 kWh et donne à la Fiat 500 une autonomie moyenne en conditions réelles d'environ 200 km. L'autonomie est réduite à environ 150 km sur autoroute et peut atteindre un maximum de 250 km sur un parcours idéal à une vitesse constante et réduite en mode économique.

La consommation et le kilométrage changent aussi considérablement lorsque l'on roule à des températures extérieures plus élevées, comme c'est le cas pour toutes les voitures électriques. Le test de la recharge rapide DC HPC des colonnes Ionity, qui peut atteindre une puissance maximale déclarée de 85 kW, a atteint un pic de 65 kW ; suffisant toutefois pour atteindre 80 % de charge de la batterie en un peu plus de 30 minutes.

Consommation et autonomie dans diverses situations de conduite

Urbain : 16,9 kWh/100 km (5,9 km/kWh)

220 km d'autonomie

: 16,9 kWh/100 km (5,9 km/kWh) 220 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 17,4 kWh/100 km (5,7 km/kWh)

212 km d'autonomie

17,4 kWh/100 km (5,7 km/kWh) 212 km d'autonomie Autoroute : 23,3 kWh/100 km (4,2 km/kWh)

156 km d'autonomie

: 23,3 kWh/100 km (4,2 km/kWh) 156 km d'autonomie Ecoconduite : 12,9 kWh/100 km (7,7 km/kWh)

287 km d'autonomie

: 12,9 kWh/100 km (7,7 km/kWh) 287 km d'autonomie Consommation maximale : 50,0 kWh/100 km (1,0 km/kWh)

74 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Rapport poids/puissance Fiat 500 électrique Icone + Electrique 43 kW N.D. 1290 kg 31,502 kW/T

Données

Modèle : Fiat 500 électrique Icone +

Prix de base : 32 900 €

Date de l'essai : 11/02/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 13°/ Ensoleillé, 8°

Prix du carburant : 0,2259 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 898 km

Kilométrage au début de l'essai : 4361 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneumatiques : Pirelli Winter SottoZero 3 - 205/45 R17 88V M+S (Label UE: D, B, 72 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 15,90 kWh/100 km (6,29 km/kWh)

Ordinateur de bord : 15,90 kWh/100 km

À la pompe : - kWh/100 km

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 12,93 € sur une prise domestique (45,22 € plein tarif Ionity)

Dépense mensuelle : 28,73 € sur une prise domestique (100,49 € plein tarif Ionity) pour 800 km

Combien de kilomètres pour 20 € ? 557 km si chargement à domicile (159 km plein tarif Ionity)

Combien de kilomètres avec un plein ? 235 km