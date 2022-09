Si les murs des bâtiments de Mirafiori pouvaient parler, ils auraient certainement des anecdotes à raconter sur les coulisses de la conception des voitures les plus célèbres de la marque turinoise et sur la façon dont les ingénieurs se sont creusé les méninges pour répondre à certaines exigences, notamment en matière de coûts.

L'une de ces histoires, peut-être la plus célèbre, qui est encore racontée aujourd'hui, concerne ce qui est considéré comme la première petite voiture de la marque, mais aussi la première voiture "moderne". Il s'agit de la Fiat 500 née en 1936 et surnommée "Topolino", un véritable bijou de simplicité, à commencé par son moteur.

Peu de dépenses, beaucoup de rendement

Le besoin d'une petite voiture peu coûteuse et de grande diffusion a commencé à germer chez Fiat au début des années 30. Selon plusieurs sources, cette demande aurait été appuyée par Benito Mussolini, qui voulait accélérer la mobilité du pays, tout comme Hitler le fera un peu plus tard en Allemagne et qui donna naissance à la fameuse Coccinelle.

La tâche a été confiée au jeune ingénieur Dante Giacosa, qui s'est vu imposer quelques règles, et en premier lieu un prix final qui ne devait pas dépasser (mais il l'a fait, et de beaucoup) 5 000 lires italiennes à l'époque.

Dante Giacosa a conçu une voiture qui se distingue par la simplicité de nombreuses solutions, du châssis avec deux longerons perforés à la suspension arrière avec un demi-ressort à lames sortant des longerons eux-mêmes (remplacé plus tard par un ressort à lames complet, plus conventionnel) en passant par la carrosserie. Mais c'est au niveau du moteur que les innovations sont les plus spectaculaires.

La force des mouvements naturels

Afin de réduire les coûts au maximum, Dante Giacosa a éliminé tous les organes qui pouvaient être remplacés par des mouvements dits "naturels" : il a donc conçu un moteur à lubrification par barbotage (le vilebrequin et les autres dispositifs se lubrifiaient par leurs propres mouvements) et une pompe à huile très simple, tandis que le système de refroidissement et la pompe à carburant ont été retirés.

Leurs fonctions étaient assurées par une incorporation stratégique du radiateur et du réservoir, tous deux montés au-dessus du moteur : le radiateur profitait de l'eau chaude qui remontait, et qui était ensuite refroidie par un ventilateur à seulement quatre pales tournées à 180°.

L'alimentation en carburant se faisait par gravité, via un robinet qui pouvait être fermé de l'intérieur, le petit réservoir de 21 litres se trouvant juste derrière le tableau de bord.

Près de 20 ans de carrière

Le moteur de la Topolino était un quatre cylindres d'une cylindrée d'un peu plus d'un demi-litre (569 cm3, avec un alésage et une course mesurant respectivement 52 x 64 mm), des soupapes latérales actionnées par des tiges et des culbuteurs par un arbre à cames dans le carter et un seul carburateur horizontal Solex de 22 mm.

Cependant, la puissance de seulement 13 ch et le couple d'environ 32 Nm étaient suffisants pour propulser une voiture de 3,2 mètres de long pesant un peu plus d'une demi-tonne à un peu plus de 80 km/h. Les consommations étaient d'environ 6,0 l/100 km.

La production de la Fiat 500 "Topolino" s'est poursuivie pendant 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec trois séries et les célèbres et populaires dérivés Giardiniera et Furgoncino, deux "Topolino" destinées aux familles et aux professionnels.

Elle fut remplacée par la 600 en 1955, mais la 500 revient deux ans plus tard avec un nouveau modèle, toujours économique et toujours conçu par Dante Giacosa, mais cette fois propulsée par un moteur bi-cylindre arrière refroidi par air.