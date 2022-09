Dans un nouveau teaser pour le BMW XM, la marque confirme que le prochain crossover hyper sportif fera ses débuts le 27 septembre. La vidéo qui l'accompagne permet également d'entendre brièvement le moteur du véhicule.

Le teaser vidéo offre un autre aperçu du contour de la calandre illuminée, des feux de position et des phares séparés du XM. Tout porte à croire que l'apparence du véhicule de production sera très similaire à celle du concept, mais avec une forme moins ciselée.

Galerie: 2023 BMW XM nouvelles photos espion

15 Photos

Nous savons déjà que la puissance provient d'un V8 biturbo de 4,4 litres qui sera hybride rechargeable. Il développe 650 chevaux (485 kilowatts) et 884 Newton-mètres de couple. Le système offre une autonomie électrique estimée à 48 kilomètres selon les tests de l'EPA. Le moteur est associé à une boîte automatique à huit rapports de ZF. Ce modèle porterait le nom de XM 50e.

L'équipe M veut que ce crossover ait une tenue de route digne d'une voiture de sport. Il dispose de barres antiroulis actives et d'un angle de braquage des roues arrière pouvant atteindre 2,5 degrés. Les acheteurs peuvent choisir des roues de 23 pouces.

Plus tard, une version plus puissante, prétendument baptisée Black Label, à confirmer, sera proposée avec 750 ch (552 kW) et 1000 Nm.

Si nous avons une idée assez précise du style extérieur du XM, l'intérieur est plus mystérieux. Des images suggèrent la présence d'écrans pour les instruments et l'infodivertissement. Le tableau de bord et la console centrale sont recouverts de cuir.

La production du XM commencerait en décembre à l'usine BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud. Les ventes débuteront en 2023. Au moins en Europe, le prix de base se situerait entre 110 000 et 120 000 euros.

En mai, Motor1.com a eu l'occasion de conduire un prototype de la XM qui était prêt à environ 90 % pour la production. Nous en sommes revenus assez impressionnés. "Le XM est peut-être encore en cours de développement, mais elle possède déjà potentiellement la meilleure direction de toutes les BMW depuis plus de dix ans, et ce parce qu'elle imite si clairement les anciennes BMW", avait écrit Brandon Turkus en revenant de son essai.

La vidéo ci-dessous offre un regard plus approfondi sur le concept XM :