Le lancement du BMW X6, le premier SUV Coupé du marché en 2007, a apporté avec lui d'importantes innovations techniques : l'introduction du différentiel arrière à répartition de couple actif DPC (Dynamic Performance Control), mais surtout un tout nouveau moteur V8 bi-turbo de 408 ch.

Le N63, c'est son nom de code, n'était pas seulement le premier V8 à 90° avec injection directe et turbocompression de la marque, il était également le premier moteur destiné à la production à grande échelle à introduire l'architecture "hot-vee" avec deux turbocompresseurs positionnés au milieu des rangées de cylindres.

Une architecture sans précédent

Avec un alésage de 89 mm et une course de 88,3 mm pour une cylindrée totale de 4 395 cm3, le V8 développé par BMW était doté d'un bloc-cylindres et de culasses en alliage d'aluminium et d'un système de distribution à deux arbres à cames par rangée et quatre soupapes par cylindre.

BMW N63 B44

La disposition "hot-vee" permet de positionner les soupapes d'échappement et les collecteurs à l'intérieur, de manière à atteindre les turbos avec le flux de gaz à la pression maximale, afin d'améliorer leur réponse et de réduire les pertes de chaleur, tandis que le système d'admission était situé sur les côtés extérieurs du moteur.

Ce type d'architecture, par opposition à l'architecture traditionnelle dans laquelle l'admission est centrale et les collecteurs d'échappement sont à l'extérieur, a également permis d'obtenir un moteur plus compact.

BMW X6 xDrive50i E71

Mises à jour permanentes

Depuis le lancement de la première version du moteur N63, les ingénieurs de la marque ont continué à le développer et à introduire de nouvelles solutions techniques pour améliorer les performances. Les premières modifications, en 2012, ont consisté à introduire le système Valvetronic (un dispositif à commande électrique capable de faire varier en continu la levée des soupapes d'admission), des pistons plus légers, des bielles et un vilebrequin en acier forgé et l'ajout d'une deuxième pompe de refroidissement.

Une deuxième mise à jour a été effectuée en 2016 avec l'introduction de turbos à technologie Twin Scroll (avec des flux d'échappement couplés dans deux conduits séparés) et d'un refroidisseur d'huile positionné entre les bancs de cylindres, tandis qu'en 2018 sont apparus des injecteurs à plus haute pression, un taux de compression augmenté de 10:1 à 10,5:1 et un collecteur d'admission redessiné.

BMW M850i xDrive Gran Coupé G16

Toutes les versions du N63 ont été utilisées sous le capot de modèles haut de gamme, à savoir les Série 5, 6, 7 et 8 et plusieurs SUV. Ces véhicules portaient l'insigne "50i" avec des niveaux de puissance de 408 ch au début, puis 450, 462 et enfin 530 ch. Les plus puissantes versions ont équipé − et équipent encore − les versions "M50i", préambules aux véritables BMW M que nous allons évoquer maintenant.

Les variantes BMW M

Peu après le lancement du premier moteur N63, BMW a présenté la version S63B44A. Il s'agissait d'un dérivé spécifique et haute performance destiné aux premières versions M des X5 et X6, qui sont ainsi devenues les premières BMW M suralimentées.

Ce moteur, avec un taux de compression de 9,3:1, présentait un certain nombre de modifications techniques importantes et une puissance de 555 ch à 6 000 tr/min et un couple maximal de 680 Nm délivré entre 1 000 et 5 650 tr/min.

Parmi les changements les plus importants, il y a la position des convertisseurs catalytiques, qui ont également été déplacés à l'intérieur du V entre les rangées de cylindres. Les ingénieurs ont également revu le système d'échappement pour accélérer le flux des gaz d'échappement. Enfin, la pression du turbo a été augmenté et est passée à 1,2 bar.

BMW S63 B44

Puissance maximale

Les deux SUV ont été les seuls à utiliser la version S63 dans cette première version : dès 2013, une seconde variante (S63TUB44A) a été produite avec une pression du turbo qui passe à 1,5 bar, un taux de compression porté de 9,3:1 à 10:1, un système de refroidissement revu et un système de pompe à huile amélioré pour éviter que le carter ne se vide les de fortes accélérations latérales.

La nouvelle BMW M5 CS

Ce moteur développait 560 ch et 680 Nm à ses débuts, soit 5 ch de plus et le même couple que les X5 et X6 M, mais plage d'utilisation était plus large. Il a ensuite équipé les nouvelles M5 et M6 (F10 et dérivés), remplaçant le légendaire V10 atmosphérique des précédentes E60, etc...

À partir de ce moment, la puissance est passée à 575, 600 et 625 ch, pour atteindre un pic à 635 ch sur la dernière génération de M5 CS, avec un couple passant à 700 et 750 Nm de 2 000 à près de 6 000 tr/min.