L'Alfa Romeo Tonale poursuit son rôle de modèle clé dans la relance internationale de la marque italienne, en préparant son arrivée dans les concessions nord-américaines en juin 2023.

Les États-Unis et le Canada sont prêts à accueillir le SUV compact italien, mais uniquement en version hybride rechargeable Q4. Aux États-Unis, les prix de la Tonale commencent à 44 590 $ (41 036 € au taux de change actuel) pour la Sprint et vont jusqu'à 49 090 $ pour la Veloce (environ 45 178 €).

L'annonce du débarquement américain de l'Alfa Romeo Tonale est accompagnée de photos des premiers exemplaires américains à sortir des lignes de production de l'usine italienne de Pomigliano d'Arco, la seule à assembler le SUV compact du Biscione pour tous les marchés du monde.

Les feux latéraux orange font toute la différence

Sur ces photos, on remarque immédiatement les petites différences de style qui caractérisent la Tonale américaine, à commencer par les "side markers", ces feux latéraux de couleur orange qui sont obligatoires sur toutes les voitures vendues aux États-Unis depuis 1968.

Alfa Romeo Tonale, la Q4 Ti hybride rechargeable pour les États-Unis

Ils sont à peine perceptibles, mais ce sont ces petites lumières orange visibles dans la partie la plus latérale des blocs optiques avant et arrière qui servent à améliorer la visibilité de la voiture la nuit et le jour dans des conditions de faible luminosité.

Alfa Romeo Tonale, i fari della versione USA Alfa Romeo Tonale, i fari della versione Europa

En utilisant le configurateur en ligne américain de l'Alfa Romeo Tonale, vous pouvez cependant constater que les noms de deux couleurs ont été modifiés pour le marché étranger. Notre Grigio Vesuvio métallique devient Grigio Ascari aux États-Unis et le Verde Montreal devient Verde Fangio.

Alfa Romeo Tonale, le configurateur en ligne américain

Support de plaque d'immatriculation avant pour certains États américains seulement

Une autre différence évidente est l'absence du support de plaque d'immatriculation avant, qui n'est pas obligatoire dans 21 des 50 États américains. Là où il est obligatoire, comme en Californie ou au Texas, un support de plaque d'immatriculation "asymétrique", comme celui de l'Italie, sera probablement ajouté sur le côté droit du pare-chocs avant.

La nouvelle Alfa Romeo vendue aux États-Unis est la Tonale Plug-in Hybrid Q4, essentiellement le modèle hybride rechargeable haut de gamme avec un moteur 1.3 turbo essence et électrique qui revendique 285 ch pour les États-Unis et une autonomie électrique de 48 km dans le cycle d'homologation américain EPA.

De Pomigliano d'Arco au monde entier

Rappelons que l'Alfa Romeo Tonale a déjà dépassé les 35 000 commandes dans le monde et enregistré 15 988 immatriculations rien qu'en Europe de mai 2022 à février 2023. Le grand succès du nouveau SUV compact a contraint à doubler la production de l'usine Stellantis 'Giambattista Vico' de Pomigliano d'Arco, qui emploie plus de 4 200 personnes.