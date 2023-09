Pagani est connue pour fabriquer des voitures au design captivant mais c’est loin d’être le seul critère qui rend les créations de la marque italienne si spéciales. Les Paganis possèdent une ingénierie révolutionnaire, une puissance incroyable, un savoir-faire luxueux et un engagement constant pour améliorer la performance.

Tous ces aspects se traduisent dans les voitures de piste, comme la Huayra R, une hypercar au style spectaculaire qui suggère rien que visuellement, ses formidables capacités sur le tarmac. Ce dérivé de la Huayra classique, est limité à seulement trente exemplaires dans le monde. Son V12-R, dôté d’une sonorité hallucinante, revendique 850 ch à 8250 tr/min et un couple maximal de 750 Nm disponible entre 5500 et 8300 tr/min, ce qui est suffisant pour atteindre les 383 km/h.

À l'intérieur, les sièges sont intégrés au châssis monocoque tandis que le poids de la machine est de 1050 kg à sec, un chiffre capital pour une telle voiture de course. Elle a d'ailleurs pour objectif d'atteindre les 1000 kg d'appui aérodynamique à 320 km/h.

Arte in Pista

Traduit de l'italien "Art on the Track", le programme Arte in Pista de Pagani est l'occasion de découvrir les hypercars de piste de la marque à leur plein potentiel sur certains des circuits les plus prestigieux du monde. Dans une nouvelle vidéo publiée sur la page Instagram du constructeur, la Huayra R a été aperçue sur l’Autodromo do Algarve, à Portimao, au Portugal.

Le bolide attaque habilement les virages tandis que son moteur rugit à chaque passage. Voir une Pagani est déjà une opportunité incroyable en soi, mais en expérimenter une sur la piste à son plein potentiel, ou du moins y assister, est vraiment un spectacle à couper le souffle.

Avec le programme Arte in Pista, Pagani continue de montrer sa passion des voitures de performance, alors montez le volume pour cette vidéo et admirez l’une des meilleures auto du monde dévaler le circuit Portugais sur fond de V12 hurlant.