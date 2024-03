L'utilisation excessive des écrans est devenue un problème de sécurité. Nous avons tendance à quitter la route des yeux pour naviguer dans des sous-menus afin d'accéder à une fonction souvent utilisée. C'est un véritable problème que l'Euro NCAP a récemment mis en lumière. À partir de 2026, l'organisme de sécurité indépendant européen pénalisera les constructeurs automobiles en abaissant la note de sécurité d'une voiture qui ne dispose pas de commandes physiques pour certaines fonctions.

Cette décision nous a fait réfléchir : existe-t-il encore des voitures sans écran central ? Il existe une poignée de voitures dotées d'écrans non tactiles entourés de boutons, mais nous voulons nous concentrer sur les intérieurs de voitures qui se passent complètement d'écran central. La réponse devrait être oui. Par exemple, Dacia vous vendra une Sandero, une Logan, un Jogger ou un Duster sans écran central, à condition que vous vous en teniez à la version la moins chère.

Voitures sans écran central

10 Photos

Alors que les Sandero, Logan et Jogger existent depuis quelques années, le dernier Duster est une toute nouvelle voiture qui vient d'être mise en vente. Les configurateurs sont opérationnels dans de plus en plus de pays européens, révélant un intérieur glorieusement spartiate pour la version d'entrée de gamme. La division low-cost de Renault n'est pas la seule à le faire puisque Fiat a mis en place un configurateur sans écran pour la Panda la moins chère. Dans sa troisième génération depuis 2011, l'adorable citadine a récemment vu son cycle de vie prolongé jusqu'en 2026. Une autre marque de Stellantis, Citroën, a récemment lancé la ë-C3, et elle aussi peut être équipée sans écran.

La Volkswagen up ! a cessé d'être produite il y a quelques mois, et elle aussi était proposée dans sa version de base sans écran central. Cependant, les propriétaires pouvaient y connecter un smartphone et le transformer en un système d'info-divertissement amovible. Dacia propose la même fonctionnalité pour les voitures commandées sans écran tactile. Elle s'appelle Media Control et sert d'"écran qui sort de votre poche", puisque vous avez déjà un smartphone sur vous. Voici comment cela fonctionne :

À cette liste, nous pouvons ajouter la Toyota GR86 / Subaru BRZ au Japon ainsi que des voitures exotiques telles que des Bugatti et des Ferrari. Certains véhicules utilitaires comme le Peugeot Partner de première génération et le Citroën Berlingo n'ont pas non plus d'écran. Oui, ces fourgonnettes sont encore en vente sur certains marchés, bien qu'elles aient été lancées en 1999.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la pénurie de puces électroniques à partir de 2021 a contraint Volkswagen à vendre le crossover Nivus et la Fox à hayon au Brésil sans écran central. C'était particulièrement bizarre pour le Nivus, car il avait un tableau de bord entièrement numérique, mais pas d'écran tactile. Dans un passé récent, VW Brésil avait l'habitude de vendre la version la moins chère d'une voiture sans écran au milieu du tableau de bord.

Bien sûr, nous pouvons admettre qu'un intérieur de voiture sans écran en 2024 semble dépassé. Toutefois, l'absence d'info-divertissement signifie que vous bénéficiez de quelque chose de mieux : des boutons et des molettes. Les commandes à l'ancienne sont plus fonctionnelles, quoi qu'en dise l'équipe marketing d'un constructeur automobile, qui vante les mérites des écrans tactiles géants. Les comptables employés par un constructeur automobile n'admettront jamais officiellement qu'il est moins coûteux d'utiliser les mêmes écrans pour l'ensemble de la gamme de produits que de développer des dispositifs de commutation distincts.

Volkswagen Nivus Volkswagen Fox

Bien qu'il n'existe pas de compromis parfait, certains constructeurs automobiles comme Hyundai tentent de satisfaire les deux mondes. Le Tucson récemment mis à jour conserve sa paire d'écrans mais comporte plus de boutons qu'auparavant. De plus, la marque sud-coréenne a exprimé son engagement à long terme en faveur des commandes physiques, arguant que les touches dures sont plus faciles à utiliser lors de la conduite.

BMW voit les choses différemment puisqu'il a déjà supprimé le contrôleur iDrive dans les crossovers X1 et X2, ainsi que dans le monospace Série 2 Active Tourer. Le bouton rotatif sera supprimé de la Série 1 et de la Série 2 Gran Coupe dans le courant de l'année, lorsque les modèles de nouvelle génération arriveront sur le marché. Comme si cela ne suffisait pas, la prochaine génération de véhicules électriques sur la plateforme Neue Klasse n'en disposera pas non plus.