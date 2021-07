La Mini de série la plus puissante du marché, c'est la fameuse Mini John Cooper Works GP et ses 306 chevaux, une version radicale de la citadine britannique que nous avons pu essayer il y a quelques mois. Mais en allant faire un tour du côté des préparateurs, il n'est pas rare de voir des Mini développer beaucoup plus d'équidés.

C'est par exemple le cas de Vini, une Mini très spéciale signée Powerflex, une marque spécialisée dans la fabrication de silentblocs polyuréthane renforcés. Les ingénieurs de l'entreprise britannique ont travaillé pendant quatre ans sur ce projet, un projet qui vient d'être présenté en cette fin de semaine dans le cadre du Festival of Speed de Goodwood.

Esthétiquement, la préparation est plutôt discrète dans l'ensemble, le modèle étant équipé d'un kit carrosserie complet comprenant un spoiler de toit, des passages de roues élargis, un capot avant ajouré ou encore de nouvelles jupes latérales. Le tout est complété par des jantes Braid en finition dorée cerclées de pneumatiques Toyo Proxes R888R.

C'est bien évidemment sous le capot qu'il se passe des choses intéressantes, puisque Vini est équipée d'un V8 4,0 litres atmosphérique développant la bagatelle de 419 chevaux. Ce moteur, nous le connaissons bien, puisqu'il s'agit de celui des BMW M3 E92 et E90. Il est associé à une boîte de vitesses robotisée à double embrayage à sept rapports.

Pour s'adapter à la puissance de ce bloc, la Mini Cooper a dû être modifiée et repose sur un sous-châssis emprunté à une Subaru WRX STI, châssis qui accueille également une barre de renfort MacPherson et des silentblocs polyuréthane renforcés fabriqués par Powerflex justement. À l'intérieur, le modèle est équipé d'un arceau de sécurité complet et de sièges baquets Cobra Motorsport pourvus de harnais quatre points. Le tableau de bord et le volant sont réalisés en fibre de carbone et inspirés de la compétition.

Powerflex n'a pas donné d'informations plus précises quant aux performances du modèle, mais on imagine qu'elles doivent être sûrement intéressantes. Vini nous en fera la démonstration prochainement à Goodwood sur le Hill Climb.