Les salons automobile classiques tombent progressivement en désuétude, notamment parce que ces événements sont chers et peu rentables pour les constructeurs. Les nouveautés sont nombreuses et sont souvent noyées par celles de la concurrence. En termes de communication, les constructeurs préfèrent désormais maîtriser davantage leurs lancements.

Comme son nom l'indique, le Goodwood Festival of Speed n'est pas un salon traditionnel, mais plutôt une grande fête destinée à célébrer l'automobile dans le sens large du terme.

Les dernières éditions ont montré que de plus en plus de fabricants choisissent de présenter leurs nouveaux modèles au public. Et cette année elles sont nombreuses, avec les nouvelles BMW M3 Touring, M4 CSL ou encore les Aston Martin Vantage V12 et autres Ferrari Daytona SP3. En collaboration avec les organisateurs du Goodwood Festival of Speed, nous vous ferons vivre tout ce qui se déroulera pendant les quatre jours de l'événement.

Le programme

7h - Ouverture des portes

8h - Slot 1 - Pionniers, Avant-Guerre, Tin Tops, Drift

9h - Ouverture du rallye forestier

9h - Ouverture de l'aperçu des ventes aux enchères Bonhams

9h15 - Slot 2 - Rallye, Lancia, Groupe B, NASCAR

9h30 - Ouverture de la Britpart Off-Road Arena

9h50 - Slot 3 - Ferrari, Groupe C

10h00 - Vente aux enchères Bonhams Fine Automobilia

10h30 - Salon des sports d'action de Goodwood

10h30 - Interview rallye

10h40 - Slot 4 - Grands Prix + Motos de course

11h35 - Slot 5 - BMW M, voitures de sport, GT modernes

12h15 - Évènement BMW M

12h20 - Slot 6 - Michelin Supercar Run, First Glance et Road Bikes

12h30 - Salon des sports d'action de Goodwood

13h00 - Interview rallye

13h15 - Driftkhana Round 1

13h55 - Slot 5 après-midi - BMW M, Sports Racers, GT modernes

14h00 - Vente aux enchères Bonhams

14h30 - Slot 4 après-midi - Grands Prix + Motos de course

15h00 - Salon des sports d'action de Goodwood

15h00 - Interview rallye

15h20 - Essais chronométrés

15h30 - Rallye Shootout

16h05 - Slot 2 après-midi - Rallye, Lancia, Groupe B, NASCAR

16h15 - Démonstration aérienne - Red Arrows

16h35 - Slot 3 après-midi - Ferrari, Groupe C

17h15 - Slot 1 après-midi - Pionniers, Avant-Guerre, Tin Tops

17h30 - GAS - Compétition (BMX Best Trick)

17h30 - Fermeture de l'arène Britpart Off-Road

17h45 - Slot 6 Après-midi - Michelin Supercar Run, First Glance et Road Bikes

18h00 - Fermeture du Forest Rally Stage