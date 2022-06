Vous avez toujours rêvé d'avoir une Ferrari Enzo dans votre garage ? Un exemplaire très spécial sera bientôt mis en vente chez RM Sotheby's. C'est le seul exemplaire produit avec la teinte "Bianco Avus", un exemplaire commandé par un client suisse au début des années 2000.

Si croiser la route d'une Ferrari Enzo est déjà devenu quelque chose de rare aujourd'hui, en trouver une à vendre dans une couleur jamais vue auparavant est un petit événement.

Immatriculée pour la première fois en 2003 en Allemagne, cette Enzo blanche spéciale porte le numéro de châssis 133023 et a été certifiée en 2012 par le département Ferrari Classiche. Équipée de quelques options spécifiques, elle possède un intérieur en cuir et tissu avec des sièges monocoques en fibre de carbone, une instrumentation de couleur rouge et un tableau de bord numérique.

Ce qui la distingue, et qui fait certainement grimper son prix par rapport à d'autres Enzo habituellement rouges, c'est sa couleur : le fameux "Bianco Avus" de Ferrari. Il s'agit d'une teinte historique, choisie sur certains des plus beaux chefs-d'œuvre signés du Cheval Cabré dans les années 1960.

Cette emblématique Ferrari est propulsée par un V12 6,0 litres développant 651 ch. Le modèle présenté aujourd'hui totalise légèrement moins de 10 000 km et vient de sortir de révision. La voiture est actuellement du côté de Hong Kong.

Après une première vie dans une petite ville suisse, où elle était souvent exposée dans la boutique du premier acheteur, cette Ferrari Enzo a changé de mains à deux reprises, pour finalement poser ses roues à Hong Kong et rejoindre une célèbre collection. Désormais, la voiture revient sur le marché et elle devrait sans doute attirer la convoitise de certains collectionneurs.