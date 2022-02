La vie d'Enzo Ferrari a été racontée à maintes et maintes reprises dans plusieurs livres et quelques téléfilms, mais jamais sur grand écran. Un vide qui sera comblé d'ici les prochains mois avec la sortie du film consacré au "Commendatore", un long-métrage réalisé par Michael Mann.

Le fondateur de Ferrari sera incarné par Adam Driver (connu pour avoir joué Kylo Ren dans la dernière trilogie Star Wars et Maurizio Gucci dans "House of Gucci"), choisi pour remplacer Hugh Jackman. Le tournage commencera au printemps 2022 du côté de Modène et dans la Motor Valley, où Ferrari est née et produit encore ses voitures aujourd'hui.

Le film consacré à Enzo Ferrari sera basé sur le livre de Brock Yatesnon "Enzo Ferrari - The Man and the Machine" et ne couvrira pas toute la vie de l'Italien, mais − comme le précise le synopsis − se concentrera sur l'été 1957. Une période particulièrement sombre et difficile pour le fondateur de la firme de Maranello, pris entre des difficultés économiques avec un risque de faillite et des drames personnels, avec la mort de son fils Dino en 1956 et son mariage avec Laura Garello (jouée par Penelope Cruz).

Ces difficultés ont conduit Enzo Ferrari à "tout miser sur une course, la Mille Miglia". Une édition triomphante et tragique à la fois, qui a vu les Ferrari occuper les trois marches du podium avec la 315 S de Piero Taruffi et Wolfgang von Trips et la 250 GT Berlinetta d'Olivier Gendebien, tandis que la Ferrari 335 S n°531 d'Alfonso de Portago s'est écrasée contre un poteau téléphonique (à cause d'un pneu éclaté) après avoir fauché de nombreux spectateurs et causé la mort de 10 d'entre eux, en plus d'Alfonso de Portago et son co-pilote Edmund Nelson.

Un accident tragique qui est entré dans l'histoire comme la "Tragédie de Guidizzolo" et qui a sonné la fin de la "plus belle course du monde". La Mille Miglia est revenue ensuite en 1977 en tant que course de régularité réservée aux modèles historiques.

Michael Mann revient donc parler de la firme italienne après "Le Mans '66 - The Great Challenge", un film consacré à la rivalité entre Ferrari et Ford dans lequel le réalisateur américain était producteur, tandis que l'Italien Remo Girone jouait le rôle d'Enzo Ferrari.