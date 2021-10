DC Films, 6th & Idaho Motion Picture Company et Dylan Clark Productions travaillent sur le redémarrage de la franchise cinématographique Batman, avec un nouveau volet de la série prévu en mars 2022.

Le nouveau film verra Batman combattre la corruption à Gotham City, et affronter un tueur en série connu sous le nom de Riddler. Bien entendu, Batman est constamment accompagné de son véhicule spécial.

Une nouvelle bande-annonce de The Batman laisse entrevoir certains dialogues, scènes de combat, explosions et poursuites dans le nouveau film, et bien sûr, la nouvelle Batmobile. Nous ne voyons pas beaucoup d'action avec le véhicule, mais il est au moins présent dans certaines scènes, ce qui nous donne un premier aperçu de son design.

Plus tôt ce mois-ci, un nouveau set Lego nous a donné une vue plus détaillée de la nouvelle Batmobile, mais ces images du film représentent mieux la voiture réelle. Dans une certaine mesure, elle ressemble à une version allongée d'une Chevrolet Camaro, bien qu'il y ait des références évidentes à la scène des muscle cars des années 1960 et 1970. Sous certains angles, on voit également des influences de la Dodge Challenger et de la Ford Mustang.

Des observations antérieures de la Batmobile ont révélé que l'arrière de la voiture rappellera la Batmobile de 1989 avec son jet de flamme sortant. L'arrière n'a pas le look rétro de l'avant, bien que les concepteurs aient réussi à combiner deux langages de conception différents en une apparence globale homogène.

Le nouveau film Batman met en scène Robert Pattinson dans le rôle du chevalier noir. Initialement prévu pour une sortie en juin de cette année, le lancement du film a été retardé à cause du coronavirus pour mars 2022. Le casting comprend également Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans celui du Riddler et Colin Farrell dans celui du Pingouin.