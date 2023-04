Vous ne pourrez pas manquer la Chevrolet Camaro aux 500 Miles d'Indianapolis cette année. La marque américaine a assemblé 50 modèles pour l'événement à l'Indianapolis Motor Speedway, qui seront utilisés à des fins promotionnelles durant la grande course qui se tiendrai le dimanche 28 mai.

Comme les exemplaires précédents, les voitures de festival décapotables Camaro SS sortent de la chaîne de montage de Chevrolet avec un code d'option unique. Sous le capot se trouve le moteur V8 atmosphérique de 6,2 litres standard du constructeur, qui produit 455 ch et 617 Nm de couple. Des roues en aluminium de 20 pouces cachent des freins Brembo à l'avant et et à l'arrière. Les occupants peuvent abaisser le toit décapotable, rabattable électriquement, à des vitesses allant jusqu'à 48 km/h.

Chaque Camaro SS Festival Car porte la peinture Sharkskin Metallic du modèle, que Chevy accentue avec des graphismes uniques commémorant la 107e édition des 500 Miles d'Indianapolis. Le constructeur automobile a fini la cabine avec du cuir Ash Grey.

Une tournée d'adieu à Indy ?

Il y aura de moins en moins de chances de voir la Camaro après cet événement emblématique du sport automobile, car Chevrolet a annoncé la fin de production de l'actuelle Camaro pour la fin de l’'année 2024. Bien que rien ne soit prévu pour la remplacer, Chevrolet a déclaré que ce n'était pas la fin du nom Camaro, mais nous n'avons aucun détail supplémentaire.

Chevrolet conclura la production de Camaro avec une variante Collector's Edition et les modèles, version 2024, seront disponibles plus tard cette année. Si vous voulez l'une des 50 voitures Indy 500, le porte-parole de Chevrolet, Kevin Kelly, a déclaré à Automotive News que ces dernières seraient mises en vente après la course.

La Chevrolet Camaro a parcouru neuf fois la célèbre course depuis les années 1960. Elle a servi de voiture de sécurité officielle pour la dernière fois en 2016 donc cinq fois avec des modèles de la cinquième et de la sixième génération. Depuis, la Corvette rythme désormais le peloton avec la Z06.