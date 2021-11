Les rumeurs continuent de circuler sur l'intention de Chevrolet de construire une Camaro plus puissante. Selon les dernières informations, Chevrolet pourrait intégrer le V8 LT2 de 6,2 litres de la Corvette C8 rapporte GM Authority.

Les versions SS et LT1 de la Camaro utilisent actuellement le V8 6,2 litres LT1 qui développe 455 ch et 614 Nm de couple. La LT2 porterait la puissance à au moins 490 ch et 630 Nm. Avec l'échappement performance, elle pourrait atteindre 495 ch et 637 Nm.

Cependant, GM Authority rapporte également que Chevy ne consacre plus de ressources de développement ou d'ingénierie à la Camaro. Il semble donc que les chances que cette rumeur soit exacte sont assez faibles.

Il y a beaucoup de spéculations sur l'avenir de la Camaro en ce moment. On prétend que Chevy prépare une Collector Edition pour 2024 qui aurait des disques de frein en carbone-céramique, des garnitures en fibre de carbone et un nouveau spoiler. Ce pack serait disponible sur les SS, LT1 et ZL1. La production pourrait être limitée à 2000 unités.

Selon une autre rumeur, la Camaro ZL1 pourrait recevoir le V8 suralimenté de 6,2 litres de la Cadillac CT5-V Blackwing . Cela donnerait au véhicule 668 ch et 893 Nm. Ce modèle arriverait en 2023 et resterait sur le marché durant deux petites années.

Une source anonyme a affirmé à Motor Trend que Chevy a failli construire une nouvelle Camaro Z/28 qui aurait utilisé le V8 5,5 litres de 670 ch LT6 de la nouvelle Corvette Z06. De plus, elle aurait proposé une boîte de vitesses manuelle, contrairement à la Z06. Le constructeur automobile a décidé de mettre fin au projet avant que le véhicule ne se concrétise.