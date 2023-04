La Chevrolet Corvette est réputée pour offrir beaucoup de performances pour son prix. La puissante Z06 n'échappe pas à la règle, même si elle est proposée à partir d'un peu plus de 100 000 dollars (90 649 €), elle peut rivaliser avec des modèles bien plus onéreux. Une nouvelle vidéo de Savagegeese l'oppose à la redoutable Porsche 911 GT3 pour déterminer quelle est la meilleure voiture de sport.

Les deux voitures se sont affrontées lors d'un test sur piste (28:50 dans la vidéo ci-dessus) afin de déterminer laquelle est la plus rapide. La Corvette Z06 utilise le V8 LT6. Ce moteur atmosphérique de 5,5 litres développe 670 ch. La Porsche 911 GT3 est également équipée d'un moteur atmosphérique avec deux cylindres en moins. Le flat-six développe 502 ch soit nettement moins que la Corvette.

Galerie: 2023 Chevrolet Corvette Z06

21 Photos

La Chevrolet a réalisé son tour le plus rapide en 1 minute et 27,240 secondes. Elle devance de peu la Porsche, la 911 ayant besoin de 1 minute et 27,320 secondes pour parcourir le circuit. La différence entre les deux est donc négligeable.

Le test a tenté de maintenir les mêmes conditions de conduite entre les deux voitures, en utilisant le même type de pneu. Cependant, le fait de réaliser le test un jour différent, avec des températures de l'air et d'autres paramètres différents, pourrait conduire à des résultats et des temps différents.

Les données ont révélé que si la Z06 était plus rapide que la Porsche sur la piste, elles ont excellé dans des portions différentes de la course. La 911 GT3 était plus rapide dans les virages, mais la Corvette accélérait plus rapidement dans les lignes droites, annulant le léger avantage de la 911.

Le pilote professionnel Britt Casey Jr a piloté les deux voitures sur le circuit Autobahn Country Club et a noté que la Porsche semblait plus agile sur le circuit que la Corvette, ce qui est visible dans la vidéo. La direction de la Porsche semble beaucoup plus souple que celle de la Corvette, qui est rapide et précise.

Il est facile de résumer ces voitures à leurs temps au tour, mais comme le mentionne la vidéo, de nombreux propriétaires passeront le plus clair de leur temps à rouler sur des routes publiques.