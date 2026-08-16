Mercedes ne cessera pas de produire des V8, mais une nouvelle C63 pourrait ne pas voir le jour

Au cours de l’année écoulée, les constructeurs automobiles ont confirmé leurs plans pour maintenir le moteur thermique en vie dans un avenir prévisible. Beaucoup s’attendent à ce que cette architecture continue d’équiper les nouvelles voitures jusque dans la prochaine décennie, le responsable de la gestion produit et de la formation mondiale de Mercedes-Benz estimant même que le V8 sera encore là pendant dix ans.

Dans un entretien accordé à CarExpert, Klaus Rehkugler a déclaré que le V8 « reste très populaire en Amérique du Nord et au Moyen-Orient ». Lorsqu’il vivait là-bas, a-t-il expliqué, il était fier de dire qu’il roulait en V8, et il estime qu’il existe encore de nombreux clients qui en veulent un. Il a confié à la publication :

« Globalement, je pense qu’il existe une demande mondiale suffisante pour maintenir le V8 en vie pendant au moins 10 ans encore, mais peut-être pas autant en Europe, avec des réglementations strictes sur le CO2, très restrictives et pénalisantes. »

Les réglementations européennes compliquent la vie des voitures plaisantes à conduire sur ce marché, au-delà même des seules émissions. Les nouvelles voitures de Mercedes-Benz et d’autres marques doivent respecter des limites strictes en matière de décibels et être équipées d’avertissements de dépassement de vitesse.

Moteur V8 biturbo de 4,0 litres de la Mercedes-AMG C63 Coupé 2019.

À quand une C63 à moteur V8 ?

Si Mercedes-Benz a de grandes ambitions pour continuer à produire des moteurs V8, rien ne dit encore que le constructeur en installera un dans l’AMG C63. La berline sportive à quatre portes reste populaire sur plusieurs marchés, mais Rehkugler a reconnu que la marque a peu de chances d’amortir les coûts de développement à ce stade du cycle de vie de l’actuelle Classe C.

À la place, Mercedes proposera une « véritable voiture de performance animée par un V8 sous la forme des CLE Coupé et Cabriolet », selon le responsable de la gestion produit. Le constructeur reconnaît ouvertement que le quatre-cylindres hybride de la C63 de génération actuelle, désormais abandonnée, a été un échec retentissant pour la marque.

On ignore encore si la prochaine génération de Classe C proposera un V8. Il pourrait s’agir d’une nouvelle version AMG ou d’une finition haut de gamme, mais si Mercedes continue de fabriquer des V8, en installer un dans la nouvelle Classe C aurait du sens.

Source: Chris Rosales / Motor1

L’avis de Motor1 : Tout ne peut pas toujours être une bonne nouvelle, mais ceux qui craignaient que le sifflement des moteurs électriques remplace le grondement d’un V8 peuvent être rassurés. Les constructeurs occidentaux ont réaffirmé leur engagement envers les moteurs thermiques, et les consommateurs y gagnent.