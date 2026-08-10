Le SUV électrique secret de Mercedes-AMG prend forme

Le prochain grand modèle haute performance de Mercedes-AMG ne sera ni une berline ni un coupé. Ce sera un SUV électrique surélevé, et nous en avons désormais un premier aperçu officiel. Mercedes-AMG a diffusé de sombres images teaser sur ses réseaux sociaux, confirmant l’arrivée d’un SUV 100 % électrique à vocation sportive, avec des liens visuels évidents avec la GT Coupé 4 portes et la nouvelle orientation électrique AMG.EA de la marque.

Ce SUV encore mystérieux affiche une carrosserie affirmée, d’énormes passages de roues et des signatures lumineuses inspirées de la GT, qui laissent entrevoir quelque chose de bien au-delà d’un simple crossover familial. AMG ne communique pas encore sur les caractéristiques techniques ni sur le calendrier, ce qui rend ces premiers indices de design et de hardware d’autant plus importants pour les passionnés qui tentent de décrypter le prochain porte-drapeau surélevé de la marque.

Teaser du SUV électrique hautes performances

Ce teaser confirme que Mercedes-AMG travaille sur un SUV hautes performances entièrement électrique et souhaite l’inscrire dans la même famille que le nouveau coupé électrique GT 4 portes. La face avant adopte des feux de jour à LED qui encadrent le nez, tandis que la silhouette générale évoque davantage une GT rehaussée qu’un SUV traditionnel au profil vertical.

Même dans l’ombre, la carrosserie du SUV paraît musclée, avec un capot sculpté et des ailes fortement galbées qui ancrent visuellement l’auto sur ses roues. Le contour de la calandre semble reprendre le traitement à lamelles verticales typique d’AMG, signe que la marque entend conserver une forte identité visuelle de famille, même en s’éloignant des motorisations thermiques et hybrides rechargeables.

À l’arrière, le dessin des feux est l’un des liens les plus évidents avec la GT. Le teaser montre des blocs LED circulaires avec une signature lumineuse évoquant l’étoile à trois branches, similaire au graphisme de la GT Coupé 4 portes mais simplifiée en un seul élément rond de chaque côté. Si vous avez regardé les précédentes vidéos espion du SUV électrique AMG, la posture et la ligne de toit correspondent de très près à celles des prototypes camouflés.

Comment il s’intègre dans la stratégie électrique d’AMG

Ce nouveau SUV arrive au moment où Mercedes-AMG déploie son architecture électrique AMG.EA, qui servira de base à des modèles comme le futur AMG GT 53 Coupé 4 portes électrique. Cette voiture associe une architecture 800 volts à une grande batterie et à des performances visant clairement les clients AMG traditionnels, et le SUV utilisera presque à coup sûr le même arsenal technique plutôt que de reprendre d’anciennes plateformes EQ.

Les projets récents, du Concept AMG GT XX à la GT 53 EV de série à venir, montrent qu’AMG mise sur des plateformes électriques dédiées à la performance plutôt que sur l’adaptation de modèles thermiques. Ce SUV ressemble donc moins à une version électrique des actuels GLC ou GLE qu’à un dérivé surélevé de la GT EV, en cohérence avec les précédents articles sur le développement du SUV coupé électrique AMG et avec les propres aperçus de véhicules futurs donnés par la marque.

Les grandes inconnues restent la puissance définitive, l’autonomie et la date de lancement, puisque Mercedes-AMG n’a encore associé ni nom commercial ni échéance de production à ce SUV. Pour l’instant, ce teaser confirme surtout l’orientation du design et le positionnement du modèle, à savoir un SUV électrique hautes performances de haut de gamme venant s’ajouter aux nouvelles GT électriques, plutôt que remplacer les hybrides rechargeables AMG déjà en essais sur circuit ou l’actuel AMG GLC 63 S E Performance.

Les acheteurs qui souhaitent passer plus rapidement à un AMG électrique verront probablement d’abord la GT 53 Coupé 4 portes arriver en concession, avant le SUV plus tard, à mesure qu’AMG étoffera sa gamme électrique, qui comprendra aussi une future berline électrique dédiée, déjà entrevue dans les précédents sujets consacrés à l’intérieur de série de la berline électrique AMG et aux déclarations de la direction d’AMG sur la vente accrue de modèles électriques.