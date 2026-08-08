Une nouvelle version du Purosangue aperçue à Maranello

Avec toute la controverse entourant la Luce EV, on en oublierait presque que la Purosangue a elle aussi fait lever plus d’un sourcil lors de ses débuts en septembre 2022. Oui, le SUV Ferrari approche déjà de son quatrième anniversaire, il n’est donc pas surprenant que les Italiens préparent une nouvelle version. À en juger par l’imposant camouflage, le pack Handling dévoilé il y a quelques mois devrait être suivi d’évolutions plus substantielles.

Le prototype entièrement bâché a été repéré par le YouTuber Varryx à la sortie des portes de l’usine Ferrari de Maranello. Son camouflage met particulièrement en évidence les nombreuses prises d’air, rappelant qu’il ne s’agit pas d’un SUV familial ordinaire. Il est difficile de distinguer précisément ce qui change, mais la marque a forcément une bonne raison d’avoir recours à un camouflage aussi poussé. Si le style devrait probablement rester dans la même veine, les principales évolutions pourraient se cacher sous le capot.

Ferrari a frappé fort en lançant la Purosangue avec un imposant V12, si bien que cette future déclinaison pourrait adopter une mécanique plus compacte. V8, voire V6, la question reste ouverte, et l’hypothèse d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable ne peut pas être exclue. Entre l’hypercar F80 animée par un V6 électrifié et la 12Cilindri fidèle à son V12 atmosphérique, tout semble possible chez Ferrari aujourd’hui.

Une version hybride rechargeable avec un moteur plus petit ?

Même Ferrari doit se conformer à des normes antipollution toujours plus strictes, si bien que le downsizing et l’électrification ont du sens. Une hybride rechargeable dotée d’une batterie suffisamment grande pour offrir une autonomie électrique correcte en ville conviendrait probablement mieux à la Purosangue qu’à n’importe quel autre modèle au cheval cabré. La transposition du savoir-faire acquis lors du développement de la très clivante Luce pourrait déboucher sur une chaîne de traction efficiente. Certes, l’efficacité n’est pas la priorité absolue des clients Ferrari, mais sur un SUV taillé pour les longs trajets, ce serait un atout appréciable.

Le directeur général Benedetto Vigna a récemment indiqué que deux nouveaux modèles seraient dévoilés avant la fin de 2026, sans toutefois préciser lesquels. Si cette nouvelle version de la Purosangue n’en fait pas partie, d’autres candidates existent. On pense notamment à la très attendue 296 Challenge Stradale, mais aussi à la F80 Aperta récemment surprise en essais. Les chasseurs de prototypes ont également repéré une 12Cilindri plus affûtée, relançant les rumeurs autour d’un possible retour du badge GTO.

Quoi que Ferrari prépare pour le reste de l’année, l’activité tourne à plein régime à Maranello. Les carnets de commandes sont pleins jusqu’en 2027, et oui, même la Luce semble déjà rencontrer le succès malgré les critiques en ligne.

Ferrari Purosangue 2025 10

L’avis de Motor1 : Sauf changement de stratégie, Ferrari limite artificiellement la production de la Purosangue à 20 % du volume annuel total de la marque. Sans cette contrainte, nous avons le sentiment que le constructeur en produirait bien davantage. Même si beaucoup estiment que les mots « Ferrari » et « SUV » ne devraient pas figurer dans la même phrase, ce modèle polyvalent a clairement été bénéfique pour l’activité. Au fond, c’est ce qui compte vraiment.

Nous pensons que Ferrari s’apprête à électrifier partiellement la Purosangue, tout en apportant quelques retouches mineures au style et peut-être quelques ajustements à l’habitacle.

Source: Varryx / YouTube