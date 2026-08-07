La dernière création unique de Porsche est un véritable hommage à l’Australie

Porsche enchaîne les exemplaires uniques et les séries ultra limitées via son programme de personnalisation Sonderwunsch, des voitures inspirées de Toy Story à l’Earls Court 51 Edition, entre autres. Cette fois, la marque met son savoir-faire à l’honneur aux antipodes.

Baptisée 911 Turbo S "Land Down Under" edition, cette réalisation sur mesure célèbre les 75 ans de la présence officielle de Porsche en Australie. Elle se distingue par une série de détails spécifiques inspirés de la région, de ses paysages, de sa faune et de sa culture. Et le résultat est particulièrement réussi.

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Une 911 Turbo S inspirée par l’Australie

Basée sur la dernière 911 Turbo S génération 992.2, cette commande spéciale est le fruit d’une collaboration entre Porsche Cars Australia et Porsche Exclusive Manufaktur. Si elle peut sembler n’être qu’un simple coupé sportif argenté au premier regard, ses détails révèlent un travail de conception bien plus poussé.

La pièce maîtresse est la peinture dégradée Chromaflair de Porsche, qui associe deux teintes développées spécifiquement pour ce projet. La partie inférieure de la voiture adopte le Terra Australis Red, tandis que la section supérieure reçoit le Southern Cross Blue.

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Selon la lumière et l’angle sous lequel on l’observe, la finition évolue à travers différentes nuances inspirées des déserts australiens, du ciel et des paysages naturels du pays. L’application manuelle de cette peinture a nécessité plus de 300 heures de travail.

L’extérieur intègre également des œuvres discrètes réalisées par l’artiste de Sydney Werner Bronkhorst. De petites illustrations inspirées des paysages et de la faune australienne sont disséminées sur l’ensemble de la voiture, avec quelques clins d’œil bien pensés jusque sur les jantes.

Un émeu dans le ciel

Porsche a prolongé ce thème australien dans l’habitacle avec un intérieur habillé de cuir Dark Night Blue, d’accents Coolibah Brown et d’inserts en bois Silky Oak. Les sièges présentent 14 417 perforations disposées selon un motif spécifique, tandis que des graphismes topographiques inspirés des Blue Mountains apparaissent un peu partout dans l’habitacle.

Le point fort est sans doute le ciel de toit brodé, qui représente le ciel nocturne de l’hémisphère sud au-dessus d’Uluru tel qu’il apparaissait en 1951, l’année de l’arrivée officielle de Porsche en Australie. Porsche a même ajouté un malin « See ya later, mate » sous l’aileron, un clin d’œil logique compte tenu de ce qui se cache sous le capot.

La dernière 911 Turbo utilise le flat-six hybride biturbo de 3,6 litres de Porsche, développant 522 kW (710 ch) et 800 Nm de couple. Elle abat le 0 à 97 km/h en 2,4 secondes et dépasse les 322 km/h en vitesse de pointe.

Comme la plupart des créations Sonderwunsch, la 911 Turbo S "Land Down Under" restera un exemplaire unique et ne sera pas proposée à la vente comme modèle de série. Elle constitue néanmoins une nouvelle démonstration du niveau de personnalisation que Porsche est capable d’atteindre.