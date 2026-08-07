Adria Twin (2026) : le campervan culte entièrement repensé

Quiconque s’intéresse aux fourgons aménagés Adria finit tôt ou tard par se tourner vers le Twin. Depuis des années, il figure parmi les modèles les plus importants du constructeur slovène. Le nouveau Twin profite d’une mise à jour en profondeur, qui va bien au-delà d’un simple restylage. Outre un nouveau design, l’habitacle, les implantations et de nombreux détails d’équipement ont également été revus.

Alors que le Laika Ecovip Performance se distingue par un aménagement luxueux et que l’Etrusco CV 640 PB+ cherche surtout à séduire par son rapport qualité-prix, Adria suit une autre voie. Le constructeur slovène opère une séparation claire entre le Twin Select, orienté vers l’accès à la gamme, et le Twin Supreme, positionné plus haut de gamme.

Le Twin Select se positionne comme le modèle d’entrée de gamme et est proposé au choix sur base du Fiat Ducato ou du Citroën Jumper. La face avant a été retravaillée, avec un style plus moderne, tandis que les graphismes extérieurs se montrent plus discrets que sur les générations précédentes. Le toit relevable est disponible en option sur certaines implantations du Twin Select.

À bord, l'Adria mise sur le nouveau concept « Cabin-Loft », avec une transition plus fluide entre la cabine et l’espace de vie. De nouveaux meubles de pavillon en matériau EPP léger sont censés réduire le poids et améliorer l’isolation. La cuisine reçoit de plus grands tiroirs à fermeture amortie ainsi qu’une extension de plan de travail coulissante.

Adria Twin Select 640 Adria Twin Select 640 Adria Twin Select 640 Photos Par : Adria Mobil Photos : Adria Mobil

Sur le Twin Select, les systèmes de chauffage varient selon l’implantation. Les modèles 540 SPB, 600 SPB et 600 SLB reçoivent de série un chauffage au gaz Truma Combi 4 avec boiler intégré. Le 600 SLB est également disponible avec le chauffage diesel Truma Combi D 4, tandis que les 600 SPB Family et 640 SGX sont équipés de série du chauffage diesel Webasto AirTop avec boiler Whale.

La baie panoramique à la jonction entre la cabine et l’espace de vie est proposée en option sur le Twin Select, sous la forme d’un vitrage fixe. Tous les Twin Select disposent de série d’une batterie cellule lithium.

Adria Twin Select 600 Adria Twin Select 600 Adria Twin Select 540 Photos Par : Adria Mobil Photos : Adria Mobil

Le Twin Select 540 SPB mesure 5,40 mètres de long et propose un lit transversal arrière, avec deux couchages et quatre places assises. Le Twin Select 600 SPB passe à 5,99 mètres, conserve lui aussi un lit transversal arrière, ajoute une salle d’eau avec paroi pivotante et une dînette avec troisième couchage en option.

Version phare de la gamme Select, le Twin Select 640 SGX affiche 6,36 mètres de longueur hors tout. Il associe un lit arrière à réglage électrique en hauteur à une soute arrière modulable, une salle d’eau avec paroi pivotante et quatre places assises pour deux couchages.

Le Twin Supreme constitue la version haut de gamme de la famille Twin et n’est proposé que sur base de Fiat Ducato. Il s’adresse, avec son équipement plus riche et son agencement bien pensé, à des couples exigeants pouvant se passer de couchages dans un toit relevable. La partie avant reprend celle du Twin Select, mais le Twin Supreme offre davantage de choix de couleurs, du blanc de série à des teintes spécifiques comme le gris Expedition ou le gris Artense.

À l’intérieur, le Twin Supreme bénéficie de série de la baie panoramique ouvrante entre la cabine et l’espace de vie. Cela apporte davantage de lumière et renforce le caractère loft plus ouvert. Tous les Twin Supreme reçoivent de série un chauffage diesel : les 600 SPB et 640 SLB adoptent le Truma Combi D 4 avec boiler intégré, tandis que le 640 SGX reçoit le Webasto AirTop avec boiler Whale. En option, le 640 SLB et désormais aussi le 640 SGX peuvent recevoir le chauffage diesel Alde 4000 D.

Adria Twin Supreme 640 SGX Adria Twin Supreme 640 SGX Adria Twin Supreme 640 SGX Photos Par : Adria Mobil Photos : Adria Mobil

Le toit relevable est proposé en option sur le Twin Supreme, quelle que soit l’implantation. Sur les versions 640, on retrouve le toit à ouverture basculante plus exclusif, avec bras latéral allongé. Sur le plan technique, Select et Supreme partagent la même gamme de motorisations. De série, le diesel 2,2 litres de 103 kW (140 ch) est associé à une boîte manuelle à 6 rapports. La nouveauté est la version 118 kW (160 ch) avec boîte automatique à 8 rapports. En option, le moteur de 132 kW (180 ch) est également proposé avec une boîte automatique à 9 rapports.

Le Twin Supreme 600 SPB mesure 5,99 mètres de long, avec un lit transversal arrière et de la place pour deux couchages et quatre places assises. Le Twin Supreme 640 SGX passe à 6,36 mètres et combine un lit arrière à réglage électrique en hauteur avec une soute arrière modulable. Le Twin Supreme 640 SLB, avec ses 6,36 mètres de longueur hors tout, mise sur des lits jumeaux longitudinaux à l’arrière.

Adria Twin Supreme 640 SLB Adria Twin Supreme 640 SLB Adria Twin Supreme 640 SLB Adria Twin Supreme 640 SLB Photos Par : Adria Mobil Photos : Adria Mobil

En tant que série spéciale, Adria lance le Twin White Edition 2. Il repose sur le Twin 640 SGX et associe son implantation flexible à une dotation de série particulièrement fournie. La baie panoramique au-dessus de la dînette, le pack Deluxe avec de nombreux équipements de confort, ainsi que la motorisation de 132 kW (180 ch) avec boîte automatique font partie de l’équipement.

Côté tarifs, le Twin Select 540 SPB débute à 56 990 euros, tandis que le « All-in-Paket », richement doté, réclame 4 999 euros supplémentaires. Le Twin Supreme démarre à 63 290 euros en version 600 SPB, le Twin Supreme 640 SGX est affiché à 67 490 euros et le Twin Supreme 640 SLB à partir de 66 290 euros. Le White Edition 2, avec 132 kW (180 ch) et un équipement très complet, coûte environ 78 000 euros.

Adria Twin White Edition 2 Adria Twin White Edition 2 Adria Twin White Edition 2 Photos Par : Adria Mobil Photos : Adria Mobil

Avec cette séparation claire entre les gammes « Select » et « Supreme », ainsi que l’arrivée du nouveau « White Edition 2 », Adria rend son offre plus lisible. Le Twin reste ainsi l’un des fourgons aménagés les plus intéressants du moment, avec des prix d’accès mesurés et des options premium adaptées à des besoins variés.

Ceux qui souhaitent découvrir le nouveau Twin en vrai pourront le voir au Caravan Salon de Düsseldorf. Parmi les alternatives, on peut citer le Forster Vantasy, un fourgon aménagé au positionnement tarifaire attractif, qui mise sur un équipement simple et un prix d’accès contenu. Autre option, le Crosscamp ELMNT sur base de Peugeot Boxer, qui entend convaincre avec un équipement robuste et un caractère plus orienté vers l’aventure.