Alors que le mondial de football bat son plein, et que l'équipe de France fait l'enthousiasme de ses supporters, voici l'occasion de revenir sur une série spéciale bien française, née à l'occasion d'un autre mondial, celui du Mexique, il y a... quarante ans.

Quelle voiture incarne le mieux la France ? Évidemment, la Citroën 2CV, surnommée la « Deuche ». Il y a 40 ans, une série spéciale est venue couronner le tout : voici la 2CV Cocorico.

Citroën prépare actuellement le retour de l’historique 2CV sous la forme d’un véhicule 100 % électrique, avec un concept proche de la série attendu en octobre 2026. Dans ce contexte, la marque remet en lumière l’une des séries spéciales historiques de la Deuche, la 2CV Cocorico, présentée en 1986. Au fil des décennies, ce modèle est passé du statut de série spéciale de son époque à celui de version recherchée sur le marché des anciennes.

La 2CV d’origine a été conçue pour offrir une mobilité simple et abordable au plus grand nombre. Tout au long de sa carrière, le constructeur a régulièrement lancé différentes séries spéciales afin de toucher de nouveaux acheteurs. La 2CV Cocorico occupe à ce titre une place à part, puisque sa genèse est étroitement liée à la Coupe du monde de football 1986 au Mexique.

À l’époque, la France faisait partie des favorites du tournoi, ce qui a conduit le designer Serge Gevin à imaginer un véhicule en phase avec cet événement. Même si l’équipe de France a été éliminée en demi-finale par la RFA, la direction du groupe a finalement décidé de lancer le modèle en production. La voiture est arrivée sur le marché français en octobre 1986, dans une série limitée à 1.000 exemplaires.

Pour la version commercialisée, les références directes au football ont été supprimées au profit d’une mise en avant des couleurs nationales françaises. « Cocorico » renvoie bien sûr au chant du coq, symbole de la France. (Le coq est d’ailleurs devenu « Footix », mascotte de la Coupe du monde 1998 en France, et on en retrouve aussi un sur le pare-brise de la Renault 5 électrique...)

Citroen 2CV Cocorico (1987) Image de : Citroën

Visuellement, la 2CV Cocorico se distingue nettement des modèles de série classiques. La carrosserie était proposée en blanc Blanc Meije, avec sur les flancs un large dégradé bleu, blanc et rouge. Des touches supplémentaires étaient apportées par les ailes arrière rouges en teinte Rouge Vallelunga, ainsi que par les déflecteurs latéraux du capot en Bleu Cocorico.

Une capote blanche, des roues blanches, des enjoliveurs en acier inoxydable issus de la Dyane 6 et des monogrammes rouges caractérisaient l’extérieur. À bord, on trouvait une sellerie bleue spécifique baptisée Tep Jean Bleu Sodalite.

Sur le plan technique, cette série spéciale reposait sur la version d’entrée de gamme 2CV 6 Spécial. Elle était animée par le bien connu bicylindre boxer refroidi par air, fort de 602 cm³ et développant 29 ch. La voiture affichait un poids à vide de moins de 600 kg et conservait la suspension souple caractéristique du modèle.

Cette série limitée a été commercialisée jusqu’en mars 1987 au prix de 36.100 francs. Si la demande est restée assez faible durant sa période de vente officielle, la 2CV Cocorico est aujourd’hui considérée comme un objet de collection rare, en raison de son faible volume de production et de sa présentation spécifique.