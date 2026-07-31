Nouvelles photos de la future Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Ces derniers temps, plusieurs rumeurs ont évoqué la disparition définitive de l'Alfa Romeo Giulia, la nouvelle génération ayant prétendument été définitivement abandonnée. Des indiscrétions sans fondement solide, puisque le Biscione n’a pas encore tranché la question de l’avenir de sa berline familiale qui, selon le plan industriel de Stellantis, est toujours à l’étude avec deux options sur la table : utiliser une plateforme maison ou une architecture développée en collaboration avec une autre marque.

Dans l’attente de nouvelles informations, on sait que l’actuelle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio se prépare à une légère mise à jour, centrée sur le moteur, revu afin de respecter la nouvelle norme Euro 7.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027 : ce qui change

Les photos espion de l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027, publiées sur la page Instagram de Walter Vayr, montrent un prototype entièrement dépourvu de camouflage, ce qui permet de repérer les différences avec la version actuelle. Des différences qui, en réalité, n’existent pas : la mise à jour de la berline sportive du Biscione conservera en effet une esthétique inchangée, avec le traditionnel Trilobo, les quatre sorties d’échappement, le becquet arrière en fibre de carbone, entre autres. Même constat à l’intérieur, où l’on ne s’attend pas à de grandes nouveautés en dehors d’éventuelles nouvelles options de finitions et de détails.

Sous le capot de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio restylée, on retrouvera le bien connu V6 2,9 litres biturbo, associé à une transmission aux roues arrière et à une boîte automatique à 8 rapports. Il pourrait toutefois y avoir des évolutions de puissance, afin de se conformer à la norme Euro 7, qui entrera en vigueur le 29 novembre 2026 pour les voitures et utilitaires légers nouvellement homologués, puis le 29 novembre 2027 pour tous les modèles commercialisés.

Le respect des exigences Euro 7 pourrait (et nous insistons sur le conditionnel) entraîner chez Alfa Romeo une baisse de puissance de la Giulia Quadrifoglio (et du Stelvio), comme cela a par exemple été le cas pour les Land Rover Defender Octa et BMW M5, avec une puissance qui passerait alors sous la barre actuelle des 520 ch.