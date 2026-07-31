 Aller au contenu principal

Donnez-nous votre avis en commentaire

Nouvelles photos de la future Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Elle arrivera entre fin 2026 et début 2027 avec un moteur Euro 7 mis à jour et de petites nouveautés esthétiques.

Nouvelles photos de la future Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Photo: Alfa Romeo
Par: Massimo Grassi
Publié par: Lucas Huaumé
à 15:02
Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Ces derniers temps, plusieurs rumeurs ont évoqué la disparition définitive de l'Alfa Romeo Giulia, la nouvelle génération ayant prétendument été définitivement abandonnée. Des indiscrétions sans fondement solide, puisque le Biscione n’a pas encore tranché la question de l’avenir de sa berline familiale qui, selon le plan industriel de Stellantis, est toujours à l’étude avec deux options sur la table : utiliser une plateforme maison ou une architecture développée en collaboration avec une autre marque.

Dans l’attente de nouvelles informations, on sait que l’actuelle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio se prépare à une légère mise à jour, centrée sur le moteur, revu afin de respecter la nouvelle norme Euro 7.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027 : ce qui change

Les photos espion de l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027, publiées sur la page Instagram de Walter Vayr, montrent un prototype entièrement dépourvu de camouflage, ce qui permet de repérer les différences avec la version actuelle. Des différences qui, en réalité, n’existent pas : la mise à jour de la berline sportive du Biscione conservera en effet une esthétique inchangée, avec le traditionnel Trilobo, les quatre sorties d’échappement, le becquet arrière en fibre de carbone, entre autres. Même constat à l’intérieur, où l’on ne s’attend pas à de grandes nouveautés en dehors d’éventuelles nouvelles options de finitions et de détails.

 

Sous le capot de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio restylée, on retrouvera le bien connu V6 2,9 litres biturbo, associé à une transmission aux roues arrière et à une boîte automatique à 8 rapports. Il pourrait toutefois y avoir des évolutions de puissance, afin de se conformer à la norme Euro 7, qui entrera en vigueur le 29 novembre 2026 pour les voitures et utilitaires légers nouvellement homologués, puis le 29 novembre 2027 pour tous les modèles commercialisés.

Le respect des exigences Euro 7 pourrait (et nous insistons sur le conditionnel) entraîner chez Alfa Romeo une baisse de puissance de la Giulia Quadrifoglio (et du Stelvio), comme cela a par exemple été le cas pour les Land Rover Defender Octa et BMW M5, avec une puissance qui passerait alors sous la barre actuelle des 520 ch. 

Lire aussi

Alfa Romeo dévoile la première photo de son nouveau SUV compact
Pour les nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio, il y a deux options
Partager cet article

RECOMMANDÉ POUR VOUS

Alfa Romeo dévoile la première photo de son nouveau SUV compact

Quelles sont les ventes mondiales de voitures électriques au cours du premier semestre

L'Audi A2 et les essais sur piste

MINI Countryman Offroad Edition, testée dans les Rocheuses

La Ferrari F80 Aperta aperçue pour la première fois

Spider-Man prend le volant de la BMW en IMSA ce week-end

La Lamborghini Revuelto SV est presque prête