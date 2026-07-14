Alfa Romeo dévoile la première photo de son nouveau SUV compact

Alfa Romeo a montré pour la première fois un détail du design de son nouveau SUV compact, un modèle appelé à entrer sur le segment le plus important du marché automobile. Cette première apparition a eu lieu lors de la Table ronde nationale de l’industrie automobile organisée par le ministère italien des Entreprises et du Made in Italy (MIMIT), où Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer de Stellantis Enlarged Europe, a présenté une image teaser consacrée à la partie arrière du futur modèle de la marque au Biscione.

Ce nouveau SUV compact s’inscrit dans le plan industriel Fastlane 2030 de Stellantis et, comme cela avait déjà été annoncé lors du Stellantis Investor Day du 21 mai 2026, il reposera sur la plateforme STLA Medium et proposera une gamme de motorisations multi-énergies, avec différentes solutions destinées à répondre aux besoins variés du marché.

Le nouveau SUV reposera sur la plateforme STLA Medium

La nouvelle Alfa Romeo a été conçue pour rivaliser sur le segment des C-SUV, une catégorie qui regroupe les SUV de taille moyenne très prisés des automobilistes européens. Le choix de la plateforme STLA Medium permettra au modèle d’utiliser des technologies prévues pour différents types de propulsion, ouvrant la voie à une gamme composée de plusieurs systèmes de motorisation.

Le projet a été confié au Centro Stile Alfa Romeo de Turin, le département de la marque italienne chargé du design et du développement du langage stylistique des modèles. Ce premier teaser laisse apparaître un élément du design arrière, mais il faudra attendre la présentation officielle pour découvrir l’allure complète du véhicule.

Production en Italie à Melfi, lancement prévu en 2027

Le nouveau C-SUV d’Alfa Romeo sera produit dans l’usine Stellantis de Melfi, en Basilicate, confirmant le rôle de l’Italie dans la stratégie industrielle du groupe. Le site lucanien figure parmi les principaux pôles automobiles du pays et accueillera la production du nouveau modèle au Biscione.

La présentation officielle est attendue au quatrième trimestre 2027. Continuez à nous suivre pour rester informé.