Un arc-en-ciel de Revuelto et une série spéciale pour les 60 ans de la Miura

La Lamborghini Miura fêtera ses 60 ans en 2026 et, à Sant’Agata Bolognese, il n’est évidemment pas question de laisser passer un anniversaire aussi symbolique sans célébrations particulières. Il y a bien eu des événements au musée, mais la voiture qui a véritablement forgé le mythe du taureau — et, plus largement, le concept même de supercar — mérite davantage.

C’est précisément le rôle de la Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage, une série spéciale limitée à 99 exemplaires de l’actuelle V12 de la marque. Réalisée dans le cadre du programme de personnalisation Ad Personam en collaboration avec le Centro Stile Lamborghini, cette nouvelle version fera ses débuts mondiaux lors de la Monterey Car Week.

Un hommage fidèle au modèle originel

La Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage reprend plusieurs des éléments les plus caractéristiques de la Miura historique, en les réinterprétant sur la carrosserie de la supersportive hybride de Sant’Agata Bolognese. Les clients pourront choisir parmi neuf teintes extérieures inspirées de la palette d’origine de la Miura, ainsi que deux livrées dédiées reprenant le contraste chromatique entre la partie inférieure de la carrosserie et la couleur principale.

La dotation est complétée par des éléments exclusifs comme le logo « Miura 60 », le monogramme Lamborghini arrière en noir brillant, des jantes spécifiques, des étriers de frein noirs et une plaque numérotée en fibre de carbone identifiant chacun des 99 exemplaires. Les collectionneurs pourront également recréer les combinaisons de couleurs de leur propre Miura historique grâce au programme Ad Personam.

Un habitacle spécifique et un V12 hybride de 1 015 ch

L’habitacle fait référence au modèle de 1966 avec des sièges à la finition inspirée du motif « cannelloni », des habillages en cuir étendus et la broderie « Miura 60 » placée sur la cloison arrière entre les sièges. Chaque détail a été pensé pour évoquer l’héritage de la marque tout en conservant l’architecture technologique de la Revuelto.

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage Photos Par : Lamborghini Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage Photo : Lamborghini

Cette série spéciale conserve le groupe motopropulseur de la Revuelto, composé d’un V12 atmosphérique de 6,5 litres associé à trois moteurs électriques et à une batterie lithium-ion. L’ensemble hybride rechargeable développe une puissance totale de 1 015 ch.